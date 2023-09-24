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ISW: 25-ту армію РФ кинула під Бахмут, і це послаблює ворога під Куп’янськом

Події 08:15   24.09.2023
Олена Нагорна
ISW: 25-ту армію РФ кинула під Бахмут, і це послаблює ворога під Куп’янськом

Мета України на Бахмутському напрямку – закріпити російські сили на цій ділянці фронту, і це може послабити тиск на лінію під Куп’янськом. 

Про це пише Інститут вивчення війни (ISW) з посиланням на інтерв’ю начальника ГУР Міноборони України Кирила Буданова проєкту “The Warzone” від 22 вересня.

Буданов заявив, що українські сили досягли своєї мети, закріпивши російські війська в Бахмуті й запобігши їхньому перекиданню в інші райони, наприклад, на південь України. Глава ГУР також повідомив, що російські військові розгорнули нещодавно створену і не до кінця сформовану 25-ту загальновійськову армію, що має 15 тисяч осіб, «приблизно на північ від Бахмута».

“Розгортання Росією підрозділів 25-ї загальновійськової армії в Бахмуті замість Куп’янська, швидше за все, зірве зусилля РФ із закріплення на Куп’янському напрямку, оскільки Росія потребує цих військ для продовження наступу замість 41-ї загальновійськової армії. Українські офіційні особи та російські джерела повідомили, що темп та інтенсивність російських наступальних операцій на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна в останні тижні значно знизилися, оскільки російські сили продовжують перегрупування та ротацію особового складу на цьому напрямку, і перенаправлення розгортання 25-ї армії, можливо, послабило деякий тиск на цій ділянці фронту”, – пише ISW.

Заява Буданова підтверджує нещодавню оцінку ISW про те, що українські контрнаступальні операції на південному фланзі Бахмута зафіксували в місті значну частину російської бойової сили, яка інакше могла б бути використана для посилення російської оборони на півдні – або, в цьому випадку, для спроби змусити українські сили передислокуватися для захисту району Куп’янська, резюмують аналітики.

Також повідомляється, що 22 вересня російські війська проводили наступальні операції на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, але не просунулися вперед.

Читайте також: «Це лише локальні операції» – Буданов про дії РФ під Куп’янськом

Автор: Олена Нагорна
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    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мета України на Бахмутському напрямку – закріпити російські сили на цій ділянці фронту, і це може послабити тиск на лінію під Куп’янськом. ".