ISW: 25-ю армию РФ бросила под Бахмут, и это ослабляет врага под Купянском

Цель Украины на Бахмутском направлении — закрепить российские силы на этом участке фронта, и это может ослабить давление на линию под Купянском.

Об этом пишет Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на интервью начальника ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова проекту «The Warzone» от 22 сентября.

Буданов заявил, что украинские силы достигли своей цели, закрепив российские войска в Бахмуте и предотвратив их переброску в другие районы, например, на юг Украины. Глава ГУР также сообщил, что российские военные развернули недавно созданную и не до конца сформированную 25-ю общевойсковую армию «примерно севернее Бахмута».

“Развертывание Россией подразделений 25-й общевойсковой армии в Бахмуте вместо Купянска, скорее всего, сорвет усилия РФ по закреплению на Купянском направлении, поскольку Россия нуждается в этих войсках для продолжения наступления вместо 41-й общевойсковой армии. Украинские официальные лица и российские источники сообщили, что темп и интенсивность российских наступательных операций на линии Купянск-Сватово-Кременная в последние недели значительно снизились, поскольку российские силы продолжают перегруппировку и ротацию личного состава на этом направлении, и перенаправление развертывания 25-й армии, возможно, ослабило некоторое давление на этом участке фронта”, — пишет ISW.

Заявление Буданова подтверждает недавнюю оценку ISW о том, что украинские контрнаступательные операции на южном фланге Бахмута зафиксировали в городе значительную часть российской боевой мощи, которая в противном случае могла бы быть использована для усиления российской обороны на юге — или, в данном случае, для попытки заставить украинские силы передислоцироваться для защиты района Купянска, резюмируют аналитики.

Также сообщается, что 22 сентября российские войска проводили наступательные операции на линии Купянск-Сватово-Кременная, но не продвинулись вперед.