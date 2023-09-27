Сводка Генштаба по Харьковщине: артобстрелы и авиаудары по Купянскому району
Армия РФ в течение суток на Харьковщине нанесла авиаудары возле сел Бологовка и Кругляковка Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.
Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Кисловка и Берестовое на Купянском направлении, а также Одноробовка, Глубокое, Старица и Гатище — на Слобожанском.
Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. В течение суток произошло 14 боевых столкновений.
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- • Дата публикации материала: 27 сентября 2023 в 19:17;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ в течение суток на Харьковщине нанесла авиаудары возле сел Бологовка и Кругляковка Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.".