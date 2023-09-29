Авиационные удары нанесли россияне вблизи шести сел Харьковщины — Генштаб ВСУ
Россияне сбросили бомбы на села на Купянском и Лиманском направлениях, сообщил Генштаб ВСУ.
На Слобожанском направлении из артиллерии и минометов россияне обстреляли населенные пункты Казачья Лопань, Стрелечье, Волчанск, Бударки, Тополи Харьковской области.
На Купянском направлении противник нанес авиационные ударі в районах населенных пунктов Комиссарово, Петропавловка, Ивановка, Песчаное, Сеньково Харьковской области.
Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Синьковка, Табаевка, Берестовое Харьковской области.
На Лиманском направлении враг нанес авиационные удары вблизи села Копанки Харьковской области.
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- • Дата публикации материала: 29 сентября 2023 в 19:09;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне сбросили бомбы на села на Купянском и Лиманском направлениях, сообщил Генштаб ВСУ.".