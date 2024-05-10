Где на Харьковщине враг атаковал в течение суток — официальные данные Генштаба

Пять вражеских атак отбили украинские защитники за сутки на Слобожанском направлении и еще десять — на Купянском, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Так, на Слобожанском направлении военные РФ штурмовали в районах населенных пунктов Красное, Мороховец, Олейниково и Гатище Харьковской области, а на Купянском — вблизи Синьковки и Берестового на Харьковщине, а также Стельмаховки на Луганщине.

На Харьковщине авиаударам подверглись районы населенных пунктов Глубокое, Лукьянцы, Огурцово, Волчанск, Вильча, Липцы, Слобожанское, Сосновый Бор и Украинское. Под артиллерийским и минометным огнем были Петропавловка, Степовая Новоселовка и Берестовое.