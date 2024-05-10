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Где на Харьковщине враг атаковал в течение суток — официальные данные Генштаба

Происшествия 19:53   10.05.2024
Елена Нагорная
Где на Харьковщине враг атаковал в течение суток — официальные данные Генштаба

Пять вражеских атак отбили украинские защитники за сутки на Слобожанском направлении и еще десять — на Купянском, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Так, на Слобожанском направлении военные РФ штурмовали в районах населенных пунктов Красное, Мороховец, Олейниково и Гатище Харьковской области, а на Купянском — вблизи Синьковки и Берестового на Харьковщине, а также Стельмаховки на Луганщине.

На Харьковщине авиаударам подверглись районы населенных пунктов Глубокое, Лукьянцы, Огурцово, Волчанск, Вильча, Липцы, Слобожанское, Сосновый Бор и Украинское. Под артиллерийским и минометным огнем были Петропавловка, Степовая Новоселовка и Берестовое.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 10 мая 2024 в 19:53;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пять вражеских атак отбили украинские защитники за сутки на Слобожанском направлении и еще десять — на Купянском, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00".