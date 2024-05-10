«Додаємо сил на Харківські напрямки» – Зеленський у зверненні (відео)
Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні докладніше розповів про посилення захисту Харківщини у зв’язку з активізацією атак військ РФ вздовж прикордоння.
“Головне – Харківщина. Російські війська сьогодні спробували розширити операції проти України. Ми розуміємо обсяг сил окупанта, бачимо його задум. Наші воїни, наша артилерія, наші дрони дають відповідь окупанту. Я вдячний кожному нашому солдату, кожному сержанту, кожному офіцеру, які саме так захищають наші позиції, як потрібно”, — сказав Зеленський.
Він повідомив: «Додаємо сил на Харківські напрямки».
“І по лінії нашого державного кордону, і по всій лінії фронту незмінно знищуватимемо окупанта саме так, щоб зірвати будь-які російські наступальні наміри”, – уточнив президент.
Зеленський зазначив, що двічі за сьогодні – вранці та ввечері – заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, а також постійно на зв’язку з міністром оборони Рустемом Умєровим.
“Усе необхідне для захисту наших позицій забезпечуємо. Усе залежить від стійкості наших воїнів, і кожен, хто тримає позиції зараз, зберігає позиції всієї України”, – наголосив президент.
Нагадаємо, під ранок 10 травня вздовж кордону Харківщини з РФ лунали вибухи. Глава ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що окупанти посилили обстріли на північному напрямку КАБами, з РСЗВ та артилерії, зокрема Вовчанська. За словами Синєгубова, всі спроби ворога прорвати кордон були безуспішними, і “не втрачено жодного метра” території. При цьому аналітичний портал «DeepState» позначив район сіл Стрілеча, Красне, Пильна та Борисівка як “сіру зону”, а також написав про спроби ворога зайти в населені пункти Гатище та Плетенівка поблизу Вовчанська. У Міноборони повідомили, що о 5-й ранку відбулася спроба прориву супротивником лінії оборони на Харківщині під прикриттям бронетехніки, і станом на 13:00 атаки були відбиті, тривали бої різної інтенсивності. За словами президента Володимира Зеленського, РФ розпочала нову хвилю контрнаступних дій на Харківщині. З Вовчанського та Липецького напрямків евакуюють місцевих мешканців.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Травня 2024 в 21:40;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні докладніше розповів про посилення захисту Харківщини у зв’язку з активізацією атак військ РФ вздовж прикордоння".