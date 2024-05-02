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Росіяни розганяють фейк про «пусті ринки Харкова» – SPRAVDI

Суспільство 12:46   02.05.2024
Вікторія Яковенко
Росіяни розганяють фейк про «пусті ринки Харкова» – SPRAVDI

Новини про те, що у «Харкові на ринках не залишилося продавців» – черговий ворожий фейк, інформує Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при МКІП.

Російські телеграм-канали поширили інформацію, що Центральний ринок міста – пустий. Людей дуже мало, а товари ніхто не купує. Мовляв, це повʼязано з тим, що підприємці масово виїжджають з міста у тилові області України.

«Правда: Харків справді потерпає від російських терористичних обстрілів, але масової втечі населення з міста немає, як немає й паніки. За словами Ігоря Терехова, сьогодні населення міста залишається на тому ж рівні, що й до масованих атак на енергетичну інфраструктуру. Деякі харків’яни справді уникають масових скупчень, адже чергового удару ворог може завдати в будь-який момент, а його ціллю може стати будь-який цивільний об’єкт», – пояснили в Центрі стратегічних комунікацій.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Травня 2024 в 12:46;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Новини про те, що у «Харкові на ринках не залишилося продавців» – черговий ворожий фейк, інформує Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при МКІП.".