Росіяни розганяють фейк про «пусті ринки Харкова» – SPRAVDI
Новини про те, що у «Харкові на ринках не залишилося продавців» – черговий ворожий фейк, інформує Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при МКІП.
Російські телеграм-канали поширили інформацію, що Центральний ринок міста – пустий. Людей дуже мало, а товари ніхто не купує. Мовляв, це повʼязано з тим, що підприємці масово виїжджають з міста у тилові області України.
«Правда: Харків справді потерпає від російських терористичних обстрілів, але масової втечі населення з міста немає, як немає й паніки. За словами Ігоря Терехова, сьогодні населення міста залишається на тому ж рівні, що й до масованих атак на енергетичну інфраструктуру. Деякі харків’яни справді уникають масових скупчень, адже чергового удару ворог може завдати в будь-який момент, а його ціллю може стати будь-який цивільний об’єкт», – пояснили в Центрі стратегічних комунікацій.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: обстріли, пустые, росіяни, рынки, фейк, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Травня 2024 в 12:46;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Новини про те, що у «Харкові на ринках не залишилося продавців» – черговий ворожий фейк, інформує Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при МКІП.".