Полицейские передали в экопарк двух косуль, спасенных под Купянском

Двух маленьких косуль нашел житель Купянского района на территории собственного домовладения — в зарослях и принес на блокпост.

«9 июня на один из блокпостов Купянского района, где несут службу полицейские Харьковщины вместе с коллегами из Луганщины, мужчина привез коробку с двумя маленькими косулями. Одна из косуль с ранеными задними лапками, другая – здоровая. Мужчина нашел их в зарослях собственного домовладения. Не зная, что с ними делать дальше, привез и передал полицейским», — сообщили в telegram ГУНП в Луганской области.

Полицейские напоили малышей и передали их в харьковский экопарк.

«Спасибо людям за то, что не остались равнодушными», — отметили в ГУНП.