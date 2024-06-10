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Полицейские передали в экопарк двух косуль, спасенных под Купянском

Общество 09:33   10.06.2024
Оксана Горун
Полицейские передали в экопарк двух косуль, спасенных под Купянском

Двух маленьких косуль нашел житель Купянского района на территории собственного домовладения — в зарослях и принес на блокпост.

«9 июня на один из блокпостов Купянского района, где несут службу полицейские Харьковщины вместе с коллегами из Луганщины, мужчина привез коробку с двумя маленькими косулями. Одна из косуль с ранеными задними лапками, другая – здоровая. Мужчина нашел их в зарослях собственного домовладения. Не зная, что с ними делать дальше, привез и передал полицейским», — сообщили в telegram ГУНП в Луганской области.

маленькая косуля

Полицейские напоили малышей и передали их в харьковский экопарк.

«Спасибо людям за то, что не остались равнодушными», — отметили в ГУНП.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 10 июня 2024 в 09:33;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Двух маленьких косуль нашел житель Купянского района на территории собственного домовладения — в зарослях и принес на блокпост".