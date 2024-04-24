Козу, яка дивом вижила за кілька км від фронту, вивезли до Харкова (відео)

Козу Квіточку, що вижила завдяки літній жінці в селі під Мар’їнкою, яке обстрілюється щодня і безперестанку, евакуювали та допомагають тварині відновитися, розповіли у ГО «Порятунок тварин Харків».

Жінка, яка прихистила тварину та доглядала за нею, залишалась у селі одна, але вирішила також евакуюватись із небезпечного місця. І звернулася до зооволонтерів по допомогу.

Ті посадили козу в мікроавтобус і вивезли до Харкова, де вона проходить реабілітацію разом із козами, евакуйованими з Авдіївки.