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Козу, яка дивом вижила за кілька км від фронту, вивезли до Харкова (відео)

Суспільство 21:35   24.04.2024
Оксана Якушко
Козу, яка дивом вижила за кілька км від фронту, вивезли до Харкова (відео)

Козу Квіточку, що вижила завдяки літній жінці в селі під Мар’їнкою, яке обстрілюється щодня і безперестанку, евакуювали та допомагають тварині відновитися, розповіли у ГО «Порятунок тварин Харків».

Жінка, яка прихистила тварину та доглядала за нею, залишалась у селі одна, але вирішила також евакуюватись із небезпечного місця. І звернулася до зооволонтерів по допомогу.

Ті посадили козу в мікроавтобус і вивезли до Харкова, де вона проходить реабілітацію разом із козами, евакуйованими з Авдіївки.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Квітня 2024 в 21:35;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Козу Квіточку, що вижила завдяки літній жінці в селі під Мар’їнкою, яке обстрілюється щодня і безперестанку, евакуювали та допомагають тварині відновитися, розповіли у ГО «Порятунок тварин Харків».".