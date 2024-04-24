Козу, чудом выжившую в нескольких км от фронта, вывезли в Харьков (видео)

Козу Квиточка выжила в селе под Марьинкой, что обстреливается ежедневно и бес остановки, благодаря пожилой женщине, которая приютила животное и ухаживала за ним, рассказали в «Порятунок тварин Харків».

Женщина, которая оставалась в селе одна, решила также эвакуироваться из опасного места. И обратилась к зооволонтерам за помощью.

Те посадили козочку в микроавтобус и вывезли ее в Харьков, где она проходит реабилитацию вместе с козами, эвакуированным из Авдеевки.