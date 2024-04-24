Козу, чудом выжившую в нескольких км от фронта, вывезли в Харьков (видео)
Козу Квиточка выжила в селе под Марьинкой, что обстреливается ежедневно и бес остановки, благодаря пожилой женщине, которая приютила животное и ухаживала за ним, рассказали в «Порятунок тварин Харків».
Женщина, которая оставалась в селе одна, решила также эвакуироваться из опасного места. И обратилась к зооволонтерам за помощью.
Те посадили козочку в микроавтобус и вывезли ее в Харьков, где она проходит реабилитацию вместе с козами, эвакуированным из Авдеевки.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: война, животное, коза, обстрел, село, фронт, эвакуация;
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- • Дата публикации материала: 24 апреля 2024 в 21:35;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Козу Квиточка выжила в селе под Марьинкой, что обстреливается ежедневно и бес остановки, благодаря пожилой женщине, которая приютила животное и ухаживала за ним, рассказали в «Порятунок тварин Харків».".