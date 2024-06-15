Бебі-бум у Харкові: народилося 19 кажанів, ще чотири самки – вагітні (відео)

У Центрі реабілітації рукокрилих в Харкові – бебі-бум. Народилися 19 кажанів.

«Зараз вони знаходяться під опікою їхніх мам. Мами знаходяться під нашим пильним наглядом. Оскільки вони на спеціальному харчуванні», – розповіли у Центрі.

Там додали, що ще чотири самки – вагітні.

«Зараз у Центрі постійно перебуває понад сотня рукокрилих, ці тварини мають травми та не можуть самостійно жити у природі. Малюки, які народилися, здорові, коли вони виростуть їх випустять», – додали працівники Центру.