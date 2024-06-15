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Бебі-бум у Харкові: народилося 19 кажанів, ще чотири самки – вагітні (відео)

Суспільство 08:11   15.06.2024
Вікторія Яковенко
Бебі-бум у Харкові: народилося 19 кажанів, ще чотири самки – вагітні (відео)

У Центрі реабілітації рукокрилих в Харкові – бебі-бум. Народилися 19 кажанів.

«Зараз вони знаходяться під опікою їхніх мам. Мами знаходяться під нашим пильним наглядом. Оскільки вони на спеціальному харчуванні», – розповіли у Центрі.

Там додали, що ще чотири самки – вагітні.

«Зараз у Центрі постійно перебуває понад сотня рукокрилих, ці тварини мають травми та не можуть самостійно жити у природі. Малюки, які народилися, здорові, коли вони виростуть їх випустять», – додали працівники Центру.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Червня 2024 в 08:11;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Центрі реабілітації рукокрилих в Харкові – бебі-бум. Народилися 19 кажанів.".