Бебі-бум у Харкові: народилося 19 кажанів, ще чотири самки – вагітні (відео)
У Центрі реабілітації рукокрилих в Харкові – бебі-бум. Народилися 19 кажанів.
«Зараз вони знаходяться під опікою їхніх мам. Мами знаходяться під нашим пильним наглядом. Оскільки вони на спеціальному харчуванні», – розповіли у Центрі.
Там додали, що ще чотири самки – вагітні.
«Зараз у Центрі постійно перебуває понад сотня рукокрилих, ці тварини мають травми та не можуть самостійно жити у природі. Малюки, які народилися, здорові, коли вони виростуть їх випустять», – додали працівники Центру.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Червня 2024 в 08:11;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Центрі реабілітації рукокрилих в Харкові – бебі-бум. Народилися 19 кажанів.".