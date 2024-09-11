Харків’ян просять зачиняти вікна: в одну з квартир залетіли сотні кажанів

Серпень та вересень – місяці осінньої міграції кажанів, тому дуже часто у цей період вони випадково потрапляють у людські оселі, попереджають у харківському Центрі реабілітації рукокрилих.

Щоб уникнути незручностей для себе і запобігти потраплянню рукокрилих у «пастки», в організації закликають не залишати вікна відкритими вночі й під час своєї відсутності в приміщенні або ж ставити сітки.

Мешканці однієї з квартир у Харкові цього не зробили, і до помешкання залетіли сотні кажанів. Вони залізли в усі місця, де могли сховатися, — в раковину, диван та інші меблі, а також у зимове взуття. Близько половини рукокрилих загинули до того, як на допомогу приїхали представники Центру. 195 рудих вечірниць вдалося врятувати, їх випустили у дику природу.

Відео: Центр реабілітації рукокрилих / Facebook

У Центрі наголошують, що всі види кажанів України занесені до Червоної книги, тому закликають не ставати причиною загибелі тваринок, що зникають. Якщо кажан таки потрапив у приміщення, його перш за все не треба боятися, а слід дотримуватися наступних інструкцій:

1. Відкрийте вікно та ганчіркою (рушником) спрямуйте політ кажана на вулицю або дочекайтеся, поки він самостійно вилетить у вікно. Не намагайтеся збити тваринку за допомогою предметів – це може її травмувати або навіть призвести до загибелі.

2. Якщо кажан сів на поверхню, візьміть цупкі рукавички або тканину (рушник) та спробуйте спіймати його. Або накрийте тваринку коробкою та протисніть картонку між ним та поверхнею так, щоб він опинився всередині. Ретельно закрийте коробку та зробіть отвори для повітря.

Про виявлення і живих, і мертвих кажанів просять повідомляти у Telegram/ Viber за номером 066 305 98 95. Організація приймає виклики з 9:00 до 21:00.