Місцеві в Куп’янську годують окупантів, Харків об’єднує – підсумки 18 вересня

Бойових дій у центрі Куп’янська немає, заявили в ОСУВ «Дніпро», проте росіяни діють на півночі міста, триває контрдиверсійна операція. У Харкові об’єднали прифронтові міста та громади. Рідкісну тварину виявили в місті. МГ «Об’єктив» нагадує головні новини дня.

Офіційно про ситуацію в Куп’янську. Боїв у центрі міста немає, але окупанти діють у північних кварталах. Туди вони інфільтрувалися з районів населених пунктів Радьківка та Голубівка. Про це заявив у коментарі РБК-Україна спікер ОСУВ “Дніпро” Олексій Бєльський. Він також відзначив, що оборонці вже затопили газову трубу, якою загарбники переправлялися з лівого берегу Осколу на правобережжя. Начальник Куп’янської МВА Андрій Беседін заявив, що в місті триває контрдиверсійна операція: Сили оборони розшукують і знищують російські ДРГ. За даними Беседіна, в Куп’янську залишається 734 жителі. Місцеві ускладнюють роботу Сил оборони, вважає засновник проєкту DeepState Роман Погорілий. За його словами, проникаючи в місто, загарбники переховуються в щільній забудові. А деякі з цивільних, які відмовилися від евакуації, забезпечують окупантів провізією та прихистком. Раніше про «ждунів» у місті вже заявляв начальник МВА. Він припускав, що такі цивільні можуть допомагати загарбникам створювати картинку контролю, розмахуючи на камери російськими прапорами. Тим часом DeepState знову змінив мапу фронту, відзначивши просування окупантів біля Кіндрашівки та на лівобережжі – поблизу Степової Новоселівки.

Прифронтові міста та громади України об’єдналися в асоціацію. Рішення прийняли під час установчого форуму в Харкові. Участь у заході, який ініціювала Харківська мерія, взяли керівники обласних центрів і громад із різних прифронтових регіонів України. Зокрема, Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Чернігівської та Сумської областей. Пояснюючи сенс об’єднання, мер Харкова Ігор Терехов відзначив, що всі міста, які знаходяться поруч із фронтом, стикаються зі схожими викликами. Реальність у цих громадах інша, ніж у тилових. І цю специфіку держава має враховувати при формуванні політики, ухваленні рішень і розподілі фінансів. Асоціація планує спільними зусиллями домагатися прийняття потрібних рішень на національному рівні. Конкретні пропозиції включили в резолюцію, яку затвердили на форумі. Її передадуть президенту, уряду та міжнародним партнерам.

Це кажан, який має розмах крил до 45 сантиметрів. Він єдиний серед кажанів у Європі може полювати навіть на дрібних птахів. Про знахідку повідомили в Центрі реабілітації рукокрилих. Фахівці наголосили: для України ця подія надзвичайна. Самця вчені спіймали під час обстеження околиць Слобожанського національного природного парку. І цей кажан – один із десяти подібних, чию присутність фіксували в Україні за останні сімдесят років. Велетенські вечірниці більш звичні для північних регіонів Європи – Балкан та Італії, а також Туреччини. Проте влітку самиці пролітають значні відстані в пошуках великих лісів біля річок і боліт для народження дитинчат. Спеціалісти припустили, що самець, якого виявили на Харківщині, був у дорозі до південних місць зимівлі. Обстеживши кажана, харківські науковці відпустили його в дальню дорогу

Також сьогодні МГ «Об'єктив» повідомляла наступне:

