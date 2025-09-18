Местные в Купянске кормят оккупантов, Харьков объединяет — итоги 18 сентября

Боевых действий в центре Купянска нет, заявили в ОСГВ «Днепр», однако россияне действуют на севере города, продолжается контрдиверсионная операция. В Харькове объединили прифронтовые города и громады. Редкое животное обнаружили в городе. МГ «Объектив» напоминает главные новости дня.

Официально о ситуации в Купянске. Боевых действий в центре города нет, но оккупанты действуют в северных кварталах. Туда они проникли из районов населённых пунктов Радьковка и Голубовка. Об этом заявил в комментарии РБК-Украина спикер ОСГВ «Днепр» Алексей Бельский. Он также отметил, что защитники уже затопили газовую трубу, по которой захватчики переправлялись с левого берега Оскола на правобережье. Начальник Купянской ГВА Андрей Беседин заявил, что в городе продолжается контрдиверсионная операция: Силы обороны разыскивают и уничтожают российские ДРГ. По данным Беседина, в Купянске остается 734 жителя. Местные жители затрудняют работу Сил обороны, считает основатель проекта DeepState Роман Погорелый. По его словам, проникая в город, захватчики скрываются в плотной застройке. А некоторые из гражданских, которые отказались от эвакуации, обеспечивают оккупантов провизией и убежищем. Ранее о «ждунах» в городе уже заявлял начальник ГВА. Он предполагал, что такие гражданские могут помогать захватчикам создавать картинку контроля, размахивая на камеры российскими флагами. Между тем DeepState снова изменил карту фронта, отметив продвижение оккупантов возле Кондрашовки и на левобережье — вблизи Степовой Новоселовки.

Прифронтовые города и громады Украины объединились в ассоциацию. Решение приняли во время учредительного форума в Харькове. В мероприятии, инициированном Харьковской мэрией, приняли участие руководители областных центров и громад из разных прифронтовых регионов Украины. В частности, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Черниговской и Сумской областей. Объясняя смысл объединения, мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что все города, которые находятся рядом с фронтом, сталкиваются с похожими вызовами. Реальность в этих общинах другая, чем в тыловых. И эту специфику государство должно учитывать при формировании политики, принятии решений и распределении финансов. Ассоциация планирует совместными усилиями добиваться принятия необходимых решений на национальном уровне. Конкретные предложения включили в резолюцию, которую утвердили на форуме. Ее передадут президенту, правительству и международным партнерам.

В Харьковской области обнаружили редкое животное – самца гигантской вечерницы. Это летучая мышь, которая имеет размах крыльев до 45 сантиметров. Она единственная среди летучих мышей в Европе может охотиться даже на мелких птиц. О находке сообщили в Центре реабилитации рукокрылых. Специалисты подчеркнули: для Украины это событие чрезвычайное. Самца ученые поймали во время обследования окрестностей Слобожанского национального природного парка. И эта летучая мышь – одна из десяти подобных, чье присутствие фиксировали в Украине за последние семьдесят лет. Гигантские вечерницы более привычны для северных регионов Европы – Балкан и Италии, а также Турции. Однако летом самки пролетают значительные расстояния в поисках больших лесов у рек и болот для рождения детенышей. Специалисты предположили, что самец, которого обнаружили в Харьковской области, был в пути к южным местам зимовки. Обследовав летучую мышь, харьковские ученые отпустили ее в дальний путь.

Также сегодня МГ «Объектив» сообщала следующее:

