«Редкая находка для Украины». Кого нашли на Харьковщине (фото)

В Харьковской области обнаружили молодого самца гигантской вечерницы. Специалисты говорят: для Украины это событие необычное.

«Редкая находка для Украины. В сентябре этого года во время обследования окрестностей Слобожанского НПП мы поймали молодого самца гигантской вечерницы (Nyctalus lasiopterus) — самой большой летучей мыши. За последние 70 лет известно только 10 подтвержденных особей этого вида, и наша находка стала четвертой современной точкой на карте страны», – отметили в Центре реабилитации рукокрылых.

Там объяснили, чем уникальна эта летучая мышь: размах ее крыльев может достигать 45 см. Она может преодолевать более 1500 км во время сезонных перелетов. Живёт 6-8 лет. Она единственная европейская летучая мышь, которая может охотиться на мелких птиц.

«Летом самки рожают детенышей на севере в больших лесах у рек и болот. Осенью вечерницы мигрируют к югу: Балканы, Турция, даже Италия. Пойманный самец, скорее всего, был в пути на южные места зимовки», — считают специалисты.

В Украине изучение распространения этого вида продолжается с 2009 года, когда после 60-летнего перерыва гигантскую вечерницу впервые снова зафиксировали в Чернобыльской зоне отчуждения. Собранные данные позволили в 2016 изменить ее статус в Красном списке Международного союза охраны природы (IUCN) на «уязвимый».

После обследования и измерения летучую мышь отпустили.

«Эта находка доказывает: даже в знакомых нам лесах можно встретить что-нибудь уникальное», — говорится в сообщении.

Напомним, более 200 летучих мышей погибли в квартире в Харькове. Подробности трагического случая сообщили специалисты Украинского центра реабилитации рукокрылых. К ним обратилась мать хозяйки квартиры. Она приехала проверить дом дочери, где сейчас никто не живет. И, зайдя на балкон, обнаружила настоящее кладбище летучих мышей. Как выяснилось, пока людей в квартире не было, окно на балконе оставалось на проветривании. Щели оказалось достаточно, чтобы животные пробрались в помещение. Стеклянные банки, ведра, вазы – все эти места стали смертельными ловушками для рукокрылых, из которых они не смогли выбраться. Часть животных утонула в емкостях с водой. Впрочем, 30 рыжих вечерниц удалось спасти. Впоследствии им провели реабилитацию, выводя токсины.