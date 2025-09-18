«Рідкісна знахідка для України». Кого знайшли на Харківщині (фото)

У Харківській області виявили молодого самця велетенської вечірниці. Фахівці кажуть: для України ця подія надзвичайна.

«Рідкісна знахідка для України. У вересні цього року під час обстеження околиць Слобожанського НПП ми спіймали молодого самця велетенської вечірниці (Nyctalus lasiopterus) — найбільшого кажана Європи. За останні 70 років відомо лише 10 підтверджених особин цього виду, і наша знахідка стала четвертою сучасною точкою на карті країни», – зазначили у Центрі реабілітації рукокрилих.

Там пояснили, чим унікальний цей кажан: розмах його крил може сягати 45 см. Він може долати понад 1500 км під час сезонних перельотів. Живе 6-8 років. Він єдиний європейський кажан, який може полювати на дрібних птахів.

«Влітку самиці народжують дитинчат на півночі у великих лісах біля річок та боліт. Восени вечірниці мігрують на південь: Балкани, Туреччина, навіть Італія. Спійманий самець, скоріш за все, був у дорозі до південних місць зимівлі», – вважають спеціалісти.

В Україні вивчення поширення цього виду триває з 2009 року, коли після 60-річної перерви велетенську вечірницю вперше знову зафіксували в Чорнобильській зоні відчуження. Зібрані дані дозволили у 2016-му змінити її статус у Червоному списку Міжнародного союзу охорони природи (IUCN) на «вразливий».

Після обстеження та вимірювань кажана відпустили.

«Ця знахідка доводить: навіть у знайомих нам лісах можна зустріти щось унікальне», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, понад 200 кажанів загинули у квартирі в Харкові. Подробиці трагічного випадку повідомили фахівці Українського центру реабілітації рукокрилих. До них звернулася мати хазяйки квартири. Вона приїхала перевірити домівку доньки, де та наразі не мешкає. І, зайшовши на балкон, виявила справжнє кладовище кажанів. Як з’ясувалося, поки людей у квартирі не було, вікно на балконі залишалося на провітрюванні. Щілини виявилося достатньо, аби тварини пробралися в приміщення. Скляні банки, відра, вази – всі ці місця стали смертельними пастками для рукокрилих, з яких вони не змогли вибратися. Частина тварин потонула у ємностях із водою. Утім 30 рудих вечірниць вдалося врятувати. Надалі їм провели реабілітацію, виводячи токсини.