Live
  • Чт 18.09.2025
  • Харьков  +15°С
  • USD 41.19
  • EUR 48.77

Вакансии в Харькове и области: есть работа с зарплатой до 50 тыс. грн

Харьков 19:02   18.09.2025
Елена Нагорная
Вакансии в Харькове и области: есть работа с зарплатой до 50 тыс. грн

По состоянию на 18 сентября в Харьковской области актуальны 3205 вакансий, сообщают в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.

Рейтинг этой недели возглавляет вакансия инструктора по индивидуальному обучению вождению – 50 тысяч гривен. Обвальщик мяса будет получать 40 тысяч, главный электромеханик – 39700.

Таблетировщик будет зарабатывать 30250 гривен, укладчик продукции медицинского назначения – 25700, оператор по ветеринарной обработке животных – 25 тысяч, машинист энергоблока – 24500, швея – 24 тысячи, оператор информационно-коммуникационных сетей – 22 тысячи, навешиватель заготовок – 21 тысячу.

С полным перечнем актуальных вакансий можно ознакомиться по ссылке.

По вопросам занятости и безработицы можно обратиться на горячую линию областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу, с 8:30 до 17:00 по телефону: 0800 219 729.

Напомним, в Харьковскую область в этом году переехало больше бизнесов, чем выехало. Прирост составил 374 компании, сообщил портал Опендатабот со ссылкой на данные Единого государственного реестра. Харьковская область — в тройке регионов, которые бизнес выбирает новым местом работы.

Читайте также: Руководить Ассоциацией прифронтовых городов и громад будет Терехов (фото)

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Правила перевода средств с карты на карту в 2025-м: контроль и налогообложение
Правила перевода средств с карты на карту в 2025-м: контроль и налогообложение
17.09.2025, 17:47
В квартире в Индустриальном районе Харькова произошло убийство — подробности
В квартире в Индустриальном районе Харькова произошло убийство — подробности
18.09.2025, 19:22
Слышно взрыв: глава громады под Харьковом сообщил о сбитии БпЛА
Слышно взрыв: глава громады под Харьковом сообщил о сбитии БпЛА
18.09.2025, 16:04
Местные в Купянске помогают врагу? DeepState подробно о ситуации (видео)
Местные в Купянске помогают врагу? DeepState подробно о ситуации (видео)
18.09.2025, 14:32
Новости Харькова — главное 18 сентября: успехи РФ возле Купянска, взрыв
Новости Харькова — главное 18 сентября: успехи РФ возле Купянска, взрыв
18.09.2025, 17:18
Стабильная связь и интернет в случае блэкаута — совещание провели в Харькове
Стабильная связь и интернет в случае блэкаута — совещание провели в Харькове
18.09.2025, 20:00

Новости по теме:

14:22
Зарплаты до 120 тысяч гривен: какие вакансии актуальны в Харькове и области
20:28
Вакансии недели в Харькове и области: есть работа с зарплатой 56 тысяч гривен
14:36
Работа в Харькове и области: вакансии недели, зарплаты до 120 тысяч
16:49
Зарплаты до 120 тысяч гривен: какую работу предлагают в Харькове и области
14:42
Бронирование и льготы на «коммуналку»: есть работа в харьковском КП

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Вакансии в Харькове и области: есть работа с зарплатой до 50 тыс. грн»; из категории Харьков на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 18 сентября 2025 в 19:02;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 18 сентября в Харьковской области актуальны 3205 вакансий, сообщают в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.".