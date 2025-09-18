Вакансии в Харькове и области: есть работа с зарплатой до 50 тыс. грн

По состоянию на 18 сентября в Харьковской области актуальны 3205 вакансий, сообщают в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.

Рейтинг этой недели возглавляет вакансия инструктора по индивидуальному обучению вождению – 50 тысяч гривен. Обвальщик мяса будет получать 40 тысяч, главный электромеханик – 39700.

Таблетировщик будет зарабатывать 30250 гривен, укладчик продукции медицинского назначения – 25700, оператор по ветеринарной обработке животных – 25 тысяч, машинист энергоблока – 24500, швея – 24 тысячи, оператор информационно-коммуникационных сетей – 22 тысячи, навешиватель заготовок – 21 тысячу.

С полным перечнем актуальных вакансий можно ознакомиться по ссылке.

По вопросам занятости и безработицы можно обратиться на горячую линию областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу, с 8:30 до 17:00 по телефону: 0800 219 729.

Напомним, в Харьковскую область в этом году переехало больше бизнесов, чем выехало. Прирост составил 374 компании, сообщил портал Опендатабот со ссылкой на данные Единого государственного реестра. Харьковская область — в тройке регионов, которые бизнес выбирает новым местом работы.