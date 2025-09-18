Вакансії в Харкові та області: є робота із зарплатою до 50 тис. грн
Станом на 18 вересня на Харківщині актуальні 3205 вакансій, повідомляють у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.
Рейтинг цього тижня очолює вакансія інструктора з індивідуального навчання водіння – 50 тисяч гривень. Обвалювальник м’яса матиме 40 тисяч, головний електромеханік – 39700.
Таблетувальник зароблятиме 30250 гривень, укладальник продукції медичного призначення – 25700, оператор з ветеринарного оброблення тварин – 25 тисяч, машиніст енергоблока – 24500, швачка – 24 тисячі, оператор інформаційно-комунікаційних мереж – 22 тисячі, навішувач заготовок – 21 тисячу.
З повним переліком актуальних вакансій можна ознайомитись за посиланням.
З питань зайнятості та безробіття можна звернутися на гарячу лінію обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю з 8:30 до 17:00 за телефоном: 0800 219 729.
Нагадаємо, до Харківської області цього року переїхало більше бізнесів, ніж виїхало. Приріст склав 374 компанії, повідомив портал Опендатабот із посиланням на дані Єдиного державного реєстру. Харківська область – у трійці регіонів, які бізнес обирає новим місцем роботи.
