В квартире в Индустриальном районе Харькова произошло убийство — подробности

37-летнему харьковчанину сообщили о подозрении в убийстве сожительницы.

Все происходило в ночь на 15 сентября в квартире в Индустриальном районе, в которой супруги вместе жили. Во время застолья с алкоголем мужчина и женщина поссорились, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«Злоумышленник схватил нож и нанес многочисленные ранения сожительнице. Потерпевшая от полученных травм и кровопотери скончалась на месте», — информируют правоохранители.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УКУ. Санкция статьи предусматривает тюремное заключение на срок до 15 лет.

