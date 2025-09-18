Live
У квартирі в Індустріальному районі Харкова сталося вбивство – подробиці

Події 19:22   18.09.2025
Олена Нагорна
37-річному харків’янину повідомили про підозру у вбивстві співмешканки.

Усе відбувалося в ніч проти 15 вересня у квартирі в Індустріальному районі, в якій подружжя разом жило. Під час застілля з алкоголем чоловік та жінка посварилися, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Зловмисник схопив ніж та завдав численних поранень співмешканці. Потерпіла від отриманих травм та крововтрати померла на місці”, – інформують правоохоронці.

Чоловікові повідомили про підозру за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) ККУ. Санкція статті передбачає тюремне ув’язнення на строк до 15 років.

Як повідомлялося, у Харкові 17-річного хлопця підозрюють у вбивстві 39-річного чоловіка в Новобаварському районі 12 вересня. Конфлікт виник на релігійному ґрунті. Смертельна бійка сталася у дворі багатоповерхівки на проспекті Любові Малої.

Читайте також: Смертельна ДТП біля Чугуєва: водію КамАЗ, який втік, вручили підозру – НПУ

Автор: Олена Нагорна
