У квартирі в Індустріальному районі Харкова сталося вбивство – подробиці

37-річному харків’янину повідомили про підозру у вбивстві співмешканки.

Усе відбувалося в ніч проти 15 вересня у квартирі в Індустріальному районі, в якій подружжя разом жило. Під час застілля з алкоголем чоловік та жінка посварилися, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Зловмисник схопив ніж та завдав численних поранень співмешканці. Потерпіла від отриманих травм та крововтрати померла на місці”, – інформують правоохоронці.

Чоловікові повідомили про підозру за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) ККУ. Санкція статті передбачає тюремне ув’язнення на строк до 15 років.

