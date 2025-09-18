У квартирі в Індустріальному районі Харкова сталося вбивство – подробиці
37-річному харків’янину повідомили про підозру у вбивстві співмешканки.
Усе відбувалося в ніч проти 15 вересня у квартирі в Індустріальному районі, в якій подружжя разом жило. Під час застілля з алкоголем чоловік та жінка посварилися, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.
“Зловмисник схопив ніж та завдав численних поранень співмешканці. Потерпіла від отриманих травм та крововтрати померла на місці”, – інформують правоохоронці.
Чоловікові повідомили про підозру за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) ККУ. Санкція статті передбачає тюремне ув’язнення на строк до 15 років.
Як повідомлялося, у Харкові 17-річного хлопця підозрюють у вбивстві 39-річного чоловіка в Новобаварському районі 12 вересня. Конфлікт виник на релігійному ґрунті. Смертельна бійка сталася у дворі багатоповерхівки на проспекті Любові Малої.
Читайте також: Смертельна ДТП біля Чугуєва: водію КамАЗ, який втік, вручили підозру – НПУ
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: вбивство, новини Харкова, поліція Харківський області;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «У квартирі в Індустріальному районі Харкова сталося вбивство – подробиці»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 18 Вересня 2025 в 19:22;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "37-річному харків’янину повідомили про підозру у вбивстві співмешканки.".