Підлітка підозрюють у вбивстві в Харкові 39-річного чоловіка
У Харкові затримали 17-річного парубка. Прокуратура та поліція повідомили версію слідства.
“12 вересня у дворі багатоповерхового будинку в Новобаварському районі між 17-річним юнаком та 39-річним місцевим мешканцем виникла сварка, що переросла у бійку. Під час конфлікту неповнолітній дістав з кишені ніж і завдав опоненту кілька ударів у різні частини тіла. Від отриманих поранень 39-річний потерпілий помер на місці. Після скоєного хлопець втік з місця події”, – поінформували у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.
Водночас у прокуратурі уточнили: конфлікт між підлітком та чоловіком виник на релігійному ґрунті. Смертельна бійка сталася у дворі багатоповерхівки на проспекті Любові Малої. Перед її початком компанія знайомих вживала алкогольні напої.
“Підліток дістав ніж та завдав ним опоненту три удари. Поранений зміг пройти декілька метрів, впав на землю та перестав подавати ознаки життя“, – повідомили прокурори.
Підозрюваного затримали. Наразі прокуратура готує клопотання до суду, щоб хлопцеві обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Якщо його провину доведуть, підлітка можуть ув’язнити на 15 років за навмисне вбивство.
“Прокуратура наголошує на необхідності пильності батьків: слід уважно стежити за поведінкою дітей, їхнім колом спілкування та емоційним станом. Раннє виявлення проблемних тенденцій та своєчасна підтримка можуть запобігти трагедіям”, — наголосила пресслужба Харківської обласної прокуратури.
Дата публікації матеріалу: 13 Вересня 2025 в 20:55
Кореспондент Оксана Горун