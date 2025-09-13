Подростка подозревают в убийстве в Харькове 39-летнего мужчины

В Харькове задержали 17-летнего парня. Прокуратура и полиция сообщили версию следствия.

«12 сентября во дворе многоэтажного дома в Новобаварском районе между 17-летним юношей и 39-летним местным жителем возникла ссора, переросшая в драку. Во время конфликта несовершеннолетний достал из кармана нож и нанес оппоненту несколько ударов в разные части тела. От полученных ранений 39-летний потерпевший скончался на месте. После содеянного парень скрылся с места происшествия», — проинформировали в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В то же время в прокуратуре уточнили: конфликт между подростком и мужчиной возник на религиозной почве. Смертельная драка произошла во дворе многоэтажки по проспекту Любови Малой. Перед ее началом компания знакомых употребляла алкогольные напитки.

«Подросток получил нож и нанес им оппоненту три удара. Раненый смог пройти несколько метров, упал на землю и перестал подавать признаки жизни», — сообщили прокуроры.

Подозреваемого задержали. Сейчас прокуратура готовит ходатайство в суд, чтобы парню избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Если его вину докажут, подростка могут отправить в тюрьму на 15 лет за преднамеренное убийство.

«Прокуратура подчеркивает необходимость внимательности родителей: следует внимательно следить за поведением детей, их кругом общения и эмоциональным состоянием. Раннее выявление проблемных тенденций и своевременная поддержка могут предотвратить трагедии», — подчеркнула пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.