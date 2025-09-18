Автоматична зброя вже дістає до Куп’янська, що відбувається у місті (відео)
У Куп’янську наразі проходить контрдиверсійна операція, повідомив в етері нацмарафону начальник МВА Андрій Беседін.
«Тому що, дійсно, були факти заходження у місто ДРГ противника. Зараз йдуть пошукові дії. Велика кількість знищена. Знаю, що в полон потрапили «руські». СОУ максимально контролюють ситуацію, дають гідну відсіч. І намагаються не дати противнику заходити в місто. Лінія фронту досить близько, це менше 1 км від Куп’янська. Ми розуміємо, що, на жаль, і все озброєння, навіть вже автоматичне озброєння дістає до міста. І тим часом ще страшніше за тих людей, які залишають в громаді, в місті Куп’янськ», – зазначив Беседін.
За його даними, у Куп’янській громаді залишаються 1740 жителів, на правобережжі міста – 734.
Відео: національний телемарафон “Єдині новини”
Нагадаємо, вранці військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко наголосив: оточення Куп’янська наразі немає. Водночас ситуація дійсно складна, констатував експерт. Наразі ворог намагається захопити та контролювати північно-західну частину міста. Тоді як у південній та західній частині росіяни мають серйозні проблеми – ЗСУ блокують їхнє просування через Колісниківку та Кругляківку.
Читайте також: РФ захоплює території на Куп’янщині – Deep State оновили карти
