“Футбольний майданчик” можуть створити ЗСУ для РФ у Куп’янську: правила гри

Про ситуацію у Куп’янську розповів військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко.

Аналітик вкотре наголосив: оточення Куп’янська наразі немає.

“Оскільки оточення для тих, хто не розуміє, – може бути всього двох типів. Щось нове вигадувати не треба. Оточення – це коли зона, в якій знаходяться підрозділи або ті чи інші, тих чи інших сил, вони знаходяться в оточенні, коли не мають можливості вийти за межі цієї зони. Тобто ворог знаходиться з усіх боків. Це саме оточення. Не існує напівоточення, не існує чогось іншого. Отже, виникає питання номер один для тих, хто говорить, що Купінськ опинився в оточенні. Дивимося на мапу. Він зараз в оточенні? Ні”, – пояснив Коваленко.

Водночас ситуація дійсно складна, констатував експерт. Наразі ворог намагається захопити та контролювати північно-західну частину міста. Тоді як у південній та західній частині росіяни мають серйозні проблеми – ЗСУ блокують їхнє просування через Колісниківку та Кругляківку.

“Саме по правому берегу річки Оскіл російські окупанти почали формувати ще з початку цього року та навіть раніше такі собі плацдарми, які умовно мали назву просту – Дворіччинський плацдарм. Але вони були недостатні для того, щоб сформувати ударне угруповання з відповідно силами та засобами у вигляді ББМ. Тобто зараз ці плацдарми вони існують у вигляді контролю зон піхотою. Тут знаходиться піхота і ця піхота контролює усі ділянки, які вони зайняли за досить довготривалий період проведення цієї операції. Скільки їм знадобилось на це часу. Повернемось у 24 рік і фактично 24 грудня, яка була ситуація? Тут тільки починалось формування цього плацдарму. Тобто, за фактично девʼять місяців російські окупаційні війська мали можливість розширити ці плацдарми до того рівня, на якому вони знаходяться”, – зазначив аналітик.

Відео: Oboz.ua

Коваленко прогнозує: поки у північно-західній частині Куп’янська росіяни не нейтралізовані, вони накопичуватимуть там живу силу.

“З іншого боку, якщо найближчим часом ми не побачимо заглиблення росіян далі у Купʼянськ, то можна говорити про те, що на околицях відбувається їхня нейтралізація та полювання за ними. Тобто, їх заблокували і фактично зараз відбувається їхня ліквідація FPV-дроном, артою і так далі. Північно-західна частина Купʼянська може бути перетворена найближчим часом на футбольний майданчик”, – припускає аналітик.