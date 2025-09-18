«Футбольную площадку» могут создать ВСУ для РФ в Купянске: какие правила игры

О ситуации в Купянске рассказал военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

Аналитик в очередной раз отметил: окружения Купянска на данный момент нет.

«Поскольку окружение для тех, кто не понимает, – может быть всего двух типов. Что-то новое придумывать не нужно. Окружение – это когда зона, в которой находятся подразделения, не имеют возможности выйти за пределы этой зоны. То есть, враг находится со всех сторон. Это самое окружение. Не существует полуокружения, не существует чего-либо другого. Следовательно, возникает вопрос номер один для тех, кто говорит, что Купянск оказался в окружении. Смотрим на карту. Он сейчас в окружении? Нет», – объяснил Коваленко.

Вместе с тем, ситуация действительно сложная, констатировал эксперт. На данный момент враг пытается захватить и контролировать северо-западную часть города. Тогда как в южной и западной части у россиян есть серьезные проблемы – ВСУ блокируют их продвижение через Колесниковку и Кругляковку.

«Именно по правому берегу реки Оскол российские оккупанты начали формировать еще с начала этого года и даже раньше такие плацдармы, которые условно назывались по-простому: Двуречанский плацдарм. Но они были недостаточны для того, чтобы сформировать ударную группировку с соответственно силами и средствами в виде ББМ. То есть, сейчас в эти плацдармы они существуют средствами контроля зон пехотой. Здесь находится пехота и эта пехота контролирует все участки, которые они заняли за достаточно длительный период проведения этой операции. Сколько им понадобилось на это времени? Вернемся в 24 год и фактически 24 декабря здесь только начиналось формирование этого плацдарма. То есть за фактически за девять месяцев российские оккупационные войска имели возможность

расширить эти плацдармы до того уровня, на котором они находятся, и выйти на окраины Купянска», – отметил эксперт.

Видео: Oboz.ua

Коваленко прогнозирует: пока в северо-западной части Купянска россияне не нейтрализованы, они будут накапливать там живую силу.

«С другой стороны, если в ближайшее время мы не увидим углубления россиян дальше в Купянск, то можно говорить о том, что в окрестностях происходит их нейтрализация и охота за ними. То есть, их заблокировали и фактически сейчас происходит их ликвидация FPV-дроном, артой и так далее. Северо-западная часть Купянска может быть превращена в ближайшее время в футбольную площадку», – предполагает аналитик.

Скоро зелени станет меньше, а значит и проводить те операции, которые реализовывали оккупанты летом, станет невозможно, отметил Коваленко. Вместо этого украинские защитники смогут более точно ликвидировать врага на этом участке фронта.