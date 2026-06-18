Вдень короткочасний дощ. Прогноз погоди на 19 червня у Харкові й області
Прогноз погоди на п’ятницю, 19 червня, повідомив Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей.
У Харківській області ніч пройде без опадів. Вдень місцями можливий невеликий короткочасний дощ 🌧, гроза ⛈. Вдень триматиметься мінлива хмарність ⛅️.
Вітер північно-західний, 5 – 10 м/с.
Температура повітря 🌡 вночі коливатиметься від 10 до 15°, вдень від 20 до 25°.
У Харкові вночі не прогнозують опадів, натомість вдень очікують невеликий короткочасний дощ 🌧.
Вітер буде північно-західний, 5 – 10 м/с.
Температура повітря 🌡 вночі становитиме 12 – 14°, вдень прогріється до 22 – 24°.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Червня 2026 в 19:53;