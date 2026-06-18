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Вдень короткочасний дощ. Прогноз погоди на 19 червня у Харкові й області

Погода 19:53   18.06.2026
Оксана Якушко
Вдень короткочасний дощ. Прогноз погоди на 19 червня у Харкові й області

Прогноз погоди на п’ятницю, 19 червня, повідомив Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей.

У Харківській області ніч пройде без опадів. Вдень місцями можливий невеликий короткочасний дощ 🌧, гроза ⛈. Вдень триматиметься мінлива хмарність ⛅️.

Вітер північно-західний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі коливатиметься від 10 до 15°, вдень від 20 до 25°.

 

У Харкові вночі не прогнозують опадів, натомість вдень очікують невеликий короткочасний дощ 🌧.

Вітер буде північно-західний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі становитиме 12 – 14°, вдень прогріється до 22 – 24°.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Червня 2026 в 19:53;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на п’ятницю, 19 червня, повідомив Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей.".