Днем кратковременный дождь. Прогноз погоды на 19 июня в Харькове и области
Прогноз погоды на пятницу, 19 июня, сообщил Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей.
В Харьковской области ночь пройдет без осадков. Днем возможен небольшой кратковременный дождь 🌧, гроза ⛈. Днем будет держаться переменная облачность ⛅️.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 10 до 15°, днем от 20 до 25°.
В Харькове ночью не прогнозируют осадков, днем ожидают небольшой кратковременный дождь 🌧.
Ветер будет северо-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью 12 – 14°, днем 22 – 24°
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- Категории: Погода, Харьков; Теги: Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей, метеопрогноз, прогноз погоды;
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- • Дата публикации материала: 18 июня 2026 в 19:53;