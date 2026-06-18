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Днем кратковременный дождь. Прогноз погоды на 19 июня в Харькове и области

Погода 19:53   18.06.2026
Оксана Якушко
Днем кратковременный дождь. Прогноз погоды на 19 июня в Харькове и области

Прогноз погоды на пятницу, 19 июня, сообщил Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей.

В Харьковской области ночь пройдет без осадков. Днем возможен небольшой кратковременный дождь 🌧, гроза ⛈. Днем будет держаться переменная облачность ⛅️.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 10 до 15°, днем ​​от 20 до 25°.

В Харькове ночью не прогнозируют осадков, днем ​​ожидают небольшой кратковременный дождь 🌧.
Ветер будет северо-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью 12 – 14°, днем ​​22 – 24°

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 18 июня 2026 в 19:53;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на пятницу, 19 июня, сообщил Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей.".