Робота в Харкові та області: кому пропонують 50 тисяч грн (вакансії)

Станом на 18 червня в Харківській області актуальні 2479 вакансій, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.

Рейтинг цього тижня очолює вакансія інженера з керування й обслуговування систем із зарплатою 50 тисяч гривень. Слюсар з ремонту устаткування подавання палива матиме 40 тисяч, а менеджер із зовнішньоекономічної діяльності – 35 тисяч.

Сортувальник виробів, сировини та матеріалів зароблятиме 34900, аудитор – 30840, варник асфальтової маси – 30 тисяч, тракторист – 29 тисяч, спеціаліст державної служби – 26 тисяч, апаратник оброблення зерна – 25 тисяч, а пружинник – 19800.

З повним переліком актуальних вакансій можна ознайомитись за посиланням.

З питань зайнятості та безробіття можна звернутися на «гарячу лінію» обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 08:30 до 17:00 за телефоном: 0800 219 729.

Нагадаємо, раніше мер Харкова Ігор Терехов повідомляв, що разом із колегами з Асоціації прифронтових міст та громад звернувся до Уряду та ВР щодо недопущення масового залучення трудових мігрантів. Він зазначав, що категорично не згоден із тим, що складну проблему дефіциту кадрів в Україні пропонують вирішувати найпримітивнішим шляхом – через масовий імпорт дешевої робочої сили.