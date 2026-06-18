Робота в Харкові та області: кому пропонують 50 тисяч грн (вакансії)
Станом на 18 червня в Харківській області актуальні 2479 вакансій, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.
Рейтинг цього тижня очолює вакансія інженера з керування й обслуговування систем із зарплатою 50 тисяч гривень. Слюсар з ремонту устаткування подавання палива матиме 40 тисяч, а менеджер із зовнішньоекономічної діяльності – 35 тисяч.
Сортувальник виробів, сировини та матеріалів зароблятиме 34900, аудитор – 30840, варник асфальтової маси – 30 тисяч, тракторист – 29 тисяч, спеціаліст державної служби – 26 тисяч, апаратник оброблення зерна – 25 тисяч, а пружинник – 19800.
З повним переліком актуальних вакансій можна ознайомитись за посиланням.
З питань зайнятості та безробіття можна звернутися на «гарячу лінію» обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 08:30 до 17:00 за телефоном: 0800 219 729.
Нагадаємо, раніше мер Харкова Ігор Терехов повідомляв, що разом із колегами з Асоціації прифронтових міст та громад звернувся до Уряду та ВР щодо недопущення масового залучення трудових мігрантів. Він зазначав, що категорично не згоден із тим, що складну проблему дефіциту кадрів в Україні пропонують вирішувати найпримітивнішим шляхом – через масовий імпорт дешевої робочої сили.
Читайте також: “Тепер це стабільність”: Москва в диму, горить НПЗ і доми (доповнено)
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: вакансії, зарплата, робота, харківщина, хова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Робота в Харкові та області: кому пропонують 50 тисяч грн (вакансії)», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 18 Червня 2026 в 13:39;