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Работа в Харькове и области: кому предлагают 50 тысяч грн (вакансии)

Общество 13:39   18.06.2026
Виктория Яковенко
Работа в Харькове и области: кому предлагают 50 тысяч грн (вакансии) Фото: ХОВА

По состоянию на 18 июня в Харьковской области актуальны 2479 вакансий, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.

Рейтинг этой недели возглавляет вакансия инженера по управлению и обслуживанию систем с зарплатой в 50 тысяч гривен. Слесарь по ремонту оборудования подачи топлива будет 40 тысяч, а менеджер по внешнеэкономической деятельности – 35 тысяч.

Сортировщик изделий, сырья и материалов будет зарабатывать 34 900, аудитор – 30 840, варщик асфальтовой массы – 30 тысяч, тракторист – 29 тысяч, специалист государственной службы – 26 тысяч, аппаратчик обработки зерна – 25 тысяч, а пружинник – 19800.

С полным перечнем актуальных вакансий можно ознакомиться по ссылке.

По вопросам занятости и безработицы можно обратиться на горячую линию областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу, с 08:30 до 17:00 по телефону: 0800 219 729.

Напомним, ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщал, что вместе с коллегами из Ассоциации прифронтовых городов и громад обратился в правительство и ВР по недопущению массового привлечения трудовых мигрантов. Он отмечал, что категорически не согласен с тем, что сложную проблему дефицита кадров в Украине предлагают решать самым примитивным путем – из-за массового импорта дешевой рабочей силы.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 18 июня 2026 в 13:39;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 18 июня в Харьковской области актуальны 2479 вакансий, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.".