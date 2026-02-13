МОК заборонив не участь українського спортсмена, а власну репутацію – Сибіга
Фото: Андрій Сибіга/Х
МОК заборонив не участь українського спортсмена, а власну репутацію… МОК залякував, зневажав і навіть читав лекції нашим спортсменам та іншим українцям про те, як вони повинні мовчати про “один зі 130 конфліктів у світі”. МОК також систематично не протистояв найбільшому порушнику міжнародного спорту та Олімпійської хартії — Росії. Країні, яка розпочала три вторгнення під час Олімпійського перемир’я за останні три десятиліття, впровадила найбільшу державну програму боротьби з допінгом, вбила 650 українських спортсменів і тренерів і пошкодила 800 спортивних об’єктів в Україні. Саме цих росіян потрібно заборонити, а не вшанування їхніх жертв.
