МОК заборонив не участь українського спортсмена, а власну репутацію – Сибіга

Політика 13:37   13.02.2026
Андрій Сибіга
міністр закордонних справ України
МОК заборонив не участь українського спортсмена, а власну репутацію – Сибіга Фото: Андрій Сибіга/Х

МОК заборонив не участь українського спортсмена, а власну репутацію… МОК залякував, зневажав і навіть читав лекції нашим спортсменам та іншим українцям про те, як вони повинні мовчати про “один зі 130 конфліктів у світі”. МОК також систематично не протистояв найбільшому порушнику міжнародного спорту та Олімпійської хартії — Росії. Країні, яка розпочала три вторгнення під час Олімпійського перемир’я за останні три десятиліття, впровадила найбільшу державну програму боротьби з допінгом, вбила 650 українських спортсменів і тренерів і пошкодила 800 спортивних об’єктів в Україні. Саме цих росіян потрібно заборонити, а не вшанування їхніх жертв.

Автор: Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України
