Live

МОК запретил не участие украинского спортсмена, а свою репутацию — Сибига

Мир 13:37   13.02.2026
Андрей Сибига
министр иностранных дел Украины
МОК запретил не участие украинского спортсмена, а свою репутацию — Сибига Фото: Андрей Сибига/Х

МОК запретил не участие украинского спортсмена, а собственную репутацию… МОК запугивал, презирал и даже читал лекции нашим спортсменам и другим украинцам о том, как они должны молчать про «один из 130 конфликтов в мире». МОК также систематически не противостоял крупнейшему нарушителю международного спорта и Олимпийской хартии России. Стране, начавшей три вторжения во время Олимпийского перемирия за последние три десятилетия, внедрившей крупнейшую государственную программу борьбы с допингом, убившей 650 украинских спортсменов и тренеров и повредившей 800 спортивных объектов в Украине. Именно этих россиян нужно запретить, а не чествование их жертв.

Автор: Андрей Сибига, министр иностранных дел Украины
Популярно
Новости Харькова — главное за 13 февраля: пострадавшие от обстрелов, пожары
Новости Харькова — главное за 13 февраля: пострадавшие от обстрелов, пожары
13.02.2026, 18:36
Харьковчане без света по 15-19 часов: Терехов обратился к Шмыгалю, что требует
Харьковчане без света по 15-19 часов: Терехов обратился к Шмыгалю, что требует
11.02.2026, 14:17
Как будут отключать свет в Харьковской области 13 февраля – график
Как будут отключать свет в Харьковской области 13 февраля – график
12.02.2026, 22:04
Почему в Харькове отключают свет в домах, где нет тепла — объяснение облэнерго
Почему в Харькове отключают свет в домах, где нет тепла — объяснение облэнерго
11.02.2026, 21:33
Харьковчанин развращал падчерицу и хранил обнаженные фото ребенка – следствие
Харьковчанин развращал падчерицу и хранил обнаженные фото ребенка – следствие
13.02.2026, 16:15
Первый подземный детсад Харькова: сколько могут переплатить, посчитал ХАЦ
Первый подземный детсад Харькова: сколько могут переплатить, посчитал ХАЦ
13.02.2026, 19:46

Новости по теме:

05.12.2025
Сегодня 5 декабря 2025: какой праздник и день в истории
26.07.2023
Олимпиада без рф и Беларуси. МОК пригласил 203 страны в Париж в 2024 году
15.02.2022
В Международном олимпийском комитете приняли решение по российской фигуристке Валиевой
09.12.2020
В программе Олимпийских игр 2024 года в Париже будет новая дисциплина: брейк-данс
08.09.2020
Олимпийские Игры в Токио пройдут вне зависимости от коронавируса — МОК


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «МОК запретил не участие украинского спортсмена, а свою репутацию — Сибига», то посмотрите больше в разделе Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 13 февраля 2026 в 13:37;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Андрей Сибига, министр иностранных дел Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "МОК запретил не участие украинского спортсмена, а собственную репутацию… МОК запугивал, презирал и даже читал лекции нашим спортсменам и другим…".