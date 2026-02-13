МОК запретил не участие украинского спортсмена, а собственную репутацию… МОК запугивал, презирал и даже читал лекции нашим спортсменам и другим украинцам о том, как они должны молчать про «один из 130 конфликтов в мире». МОК также систематически не противостоял крупнейшему нарушителю международного спорта и Олимпийской хартии России. Стране, начавшей три вторжения во время Олимпийского перемирия за последние три десятилетия, внедрившей крупнейшую государственную программу борьбы с допингом, убившей 650 украинских спортсменов и тренеров и повредившей 800 спортивных объектов в Украине. Именно этих россиян нужно запретить, а не чествование их жертв.