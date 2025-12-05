Сегодня 5 декабря 2025: какой праздник и день в истории

Сегодня в мире — День волонтеров. В Украине — День работников статистики и День почвоведа. 5 декабря в разные годы родились писатели Александр Олесь и Григор Тютюнник. В 2017-м Международный Олимпийский комитет запретил сборной РФ участвовать в зимних Олимпийских играх из-за выявленной допинговой мафии государственного уровня. В 1994-м подписали Будапештский меморандум. В 1766-м бывший морской офицер Джеймс Кристи провел торги, положившие начало истории аукциона «Кристиз». В 1560-м королем Франции стал Карл IX. В 1484-м Папа Римский издал буллу, которая положила начало охоте на ведьм.

Праздники и памятные даты 5 декабря

В Украине 5 декабря – День работников статистики и День почвоведа.

В мире – Международный день волонтеров во имя экономического и социального развития и Всемирный день почв.

Первая пятница декабря – это День благодарности бармену. В первую пятницу после Дня благодарения проходит Международный фестиваль свитеров.

Также сегодня – Международный день ниндзя.

5 декабря в истории

5 декабря 1484 года Папа Римский Иннокентий VIII издал буллу «Summis desiderantes affectibus» («Всеми силами души»), которая дала старт охоте на ведьм. Подробнее.

5 декабря 1560 года королем Франции стал 10-летний Карл IX. Это произошло после смерти его старшего, 16-летнего, брата Франциска II. Подробнее.

5 декабря 1766 года бывший моряк, офицер Джеймс Кристи — старший провел аукцион в Лондоне, положивший начало истории аукционного дома «Кристис» – одного из двух самых влиятельных в мире. Подробнее.

5 декабря 1878 года в Сумской области родился украинский писатель Александр Олесь (Кандыба). Подробнее.

5 декабря 1931 года родился украинский писатель Григор Тютюнник. Подробнее.

5 декабря 1991 года независимость Украины признали Аргентина, Болгария, Боливия, РФ и Хорватия.

5 декабря 1994 года Украина, Великобритания, США и РФ подписали Будапештский меморандум. Подробнее.

5 декабря 2017 года Международный Олимпийский комитет запретил сборной РФ участвовать в зимних Олимпийских играх — 2018 года из-за злоупотребления допингом на Олимпиаде 2014 года. Этому предшествовало расследование, которое в течение 17 месяцев проводила Комиссия под руководством бывшего президента Швейцарии Самуэля Шмида. Оно доказало масштабные злоупотребления допингом российскими спортсменами во время «домашней» Олимпиады в Сочи. Более того – подтвердилось и существование тайной государственной программы допинга, к которой были привлечены не только олимпийский комитет и национальное антидопинговое агентство, но и российское правительство и ФСБ. Скандальные подробности этой истории тщательно освещали мировые СМИ, о допинговой мафии в РФ снимали документальные ленты.

«Выводы отчета Шмида как в отношении фактических, так и в отношении правовых аспектов, подтвердили системное манипулирование антидопинговыми правилами и системой в России через методологию исчезновения положительного результата во время зимних Олимпийских игр в Сочи 2014 года, а также различные уровни административной, правовой и договорной ответственности, возникших вследствие невыполнения соответствующих обязательств различными привлеченными субъектами», – информировал МОК на своем официальном сайте.

Соответственно, МОК принял жесткие меры, а именно приказал немедленно приостановить деятельность Олимпийского комитета РФ, запретить участие в Олимпиаде российской сборной – под флагом и с гимном страны. Отдельным российским спортсменам разрешили «при соблюдении строгих условий» принять участие в зимних Олимпийских играх — под олимпийским флагом. Также в аккредитации на Олимпиаду отказали всем должностным лицам Министерства спорта РФ, лично министра Мутко и его заместителя отлучили «от любого участия во всех предстоящих Олимпийских играх». Санкции затронули и других спортивных чиновников РФ.

Церковный праздник 5 декабря

5 декабря чтят память преподобного Саввы Освященного. Подробнее.

Народные приметы

Если снег 5 декабря начал таять – потепление будет и дальше.

Если дым из трубы стелется вниз – жди непогоды.

Если в печи трещат поленья – к холодам.

Что нельзя делать 5 декабря

Беременным женщинам 5 декабря нельзя мыть голову.

Лучше не планировать на этот день важных дел.