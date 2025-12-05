Live

Сегодня 5 декабря 2025: какой праздник и день в истории

Календарь 06:00   05.12.2025
Оксана Горун
Сегодня 5 декабря 2025: какой праздник и день в истории

Сегодня в мире — День волонтеров. В Украине — День работников статистики и День почвоведа. 5 декабря в разные годы родились писатели Александр Олесь и Григор Тютюнник. В 2017-м Международный Олимпийский комитет запретил сборной РФ участвовать в зимних Олимпийских играх из-за выявленной допинговой мафии государственного уровня. В 1994-м подписали Будапештский меморандум. В 1766-м бывший морской офицер Джеймс Кристи провел торги, положившие начало истории аукциона «Кристиз». В 1560-м королем Франции стал Карл IX. В 1484-м Папа Римский издал буллу, которая положила начало охоте на ведьм.

Праздники и памятные даты 5 декабря

В Украине 5 декабря – День работников статистики и День почвоведа.

В мире – Международный день волонтеров во имя экономического и социального развития и Всемирный день почв.

Первая пятница декабря – это День благодарности бармену. В первую пятницу после Дня благодарения проходит Международный фестиваль свитеров.

Также сегодня – Международный день ниндзя.

5 декабря в истории

5 декабря 1484 года Папа Римский Иннокентий VIII издал буллу «Summis desiderantes affectibus» («Всеми силами души»), которая дала старт охоте на ведьм. Подробнее.

Молот ведьм - титульная страница
«Молот ведьм», титульный лист Лионского издания 1669 года. Фото: wikipedia.org

5 декабря 1560 года королем Франции стал 10-летний Карл IX. Это произошло после смерти его старшего, 16-летнего, брата Франциска II. Подробнее.

5 декабря 1766 года бывший моряк, офицер Джеймс Кристи — старший провел аукцион в Лондоне, положивший начало истории аукционного дома «Кристис» – одного из двух самых влиятельных в мире. Подробнее.

5 декабря 1878 года в Сумской области родился украинский писатель Александр Олесь (Кандыба). Подробнее.

5 декабря 1931 года родился украинский писатель Григор Тютюнник. Подробнее.

Григор Тютюнник 1980 год
Григор Тютюнник, 1 марта 1980 г. Фото: ЦГАМЛИ Украины

5 декабря 1991 года независимость Украины признали Аргентина, Болгария, Боливия, РФ и Хорватия.

5 декабря 1994 года Украина, Великобритания, США и РФ подписали Будапештский меморандум. Подробнее.

5 декабря 2017 года Международный Олимпийский комитет запретил сборной РФ участвовать в зимних Олимпийских играх — 2018 года из-за злоупотребления допингом на Олимпиаде 2014 года. Этому предшествовало расследование, которое в течение 17 месяцев проводила Комиссия под руководством бывшего президента Швейцарии Самуэля Шмида. Оно доказало масштабные злоупотребления допингом российскими спортсменами во время «домашней» Олимпиады в Сочи. Более того – подтвердилось и существование тайной государственной программы допинга, к которой были привлечены не только олимпийский комитет и национальное антидопинговое агентство, но и российское правительство и ФСБ. Скандальные подробности этой истории тщательно освещали мировые СМИ, о допинговой мафии в РФ снимали документальные ленты.

Самуэль Шмид - представитель МОК
Самуэль Шмид. Скриншот/IOC Media/YouTube

«Выводы отчета Шмида как в отношении фактических, так и в отношении правовых аспектов, подтвердили системное манипулирование антидопинговыми правилами и системой в России через методологию исчезновения положительного результата во время зимних Олимпийских игр в Сочи 2014 года, а также различные уровни административной, правовой и договорной ответственности, возникших вследствие невыполнения соответствующих обязательств различными привлеченными субъектами», – информировал МОК на своем официальном сайте.

Соответственно, МОК принял жесткие меры, а именно приказал немедленно приостановить деятельность Олимпийского комитета РФ, запретить участие в Олимпиаде российской сборной – под флагом и с гимном страны. Отдельным российским спортсменам разрешили «при соблюдении строгих условий» принять участие в зимних Олимпийских играх — под олимпийским флагом. Также в аккредитации на Олимпиаду отказали всем должностным лицам Министерства спорта РФ, лично министра Мутко и его заместителя отлучили «от любого участия во всех предстоящих Олимпийских играх». Санкции затронули и других спортивных чиновников РФ.

Церковный праздник 5 декабря

5 декабря чтят память преподобного Саввы Освященного. Подробнее.

Народные приметы

Если снег 5 декабря начал таять – потепление будет и дальше.

Если дым из трубы стелется вниз – жди непогоды.

Если в печи трещат поленья – к холодам.

Что нельзя делать 5 декабря

Беременным женщинам 5 декабря нельзя мыть голову.

Лучше не планировать на этот день важных дел.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Взрывы слышны в Харькове вечером 4 декабря: город под атакой дронов
Взрывы слышны в Харькове вечером 4 декабря: город под атакой дронов
04.12.2025, 21:29
«Будет окружение Харькова»: сообщения от россиян прокомментировал Терехов
«Будет окружение Харькова»: сообщения от россиян прокомментировал Терехов
04.12.2025, 11:04
Как на OnlyFans оказалась прокурор из Харькова — официально
Как на OnlyFans оказалась прокурор из Харькова — официально
04.12.2025, 21:59
В платежках за свет неправильные показатели? Харьковчанам сказали, что делать
В платежках за свет неправильные показатели? Харьковчанам сказали, что делать
04.12.2025, 14:36
Новости Харькова – главное 4 декабря: фейки РФ, враг продвинулся в Волчанске
Новости Харькова – главное 4 декабря: фейки РФ, враг продвинулся в Волчанске
04.12.2025, 22:16
Харьков пугают окружением, враг продвинулся в Волчанске – итоги 4 декабря
Харьков пугают окружением, враг продвинулся в Волчанске – итоги 4 декабря
04.12.2025, 23:01

Новости по теме:

17.12.2024
Футболист Мудрик с Харьковщины отреагировал на инцидент с допингом
16.02.2022
Украинскую лыжницу временно отстранили от участия в Олимпийских играх из-за допинга
16.02.2022
В крови Валиевой обнаружили еще два препарата
15.02.2022
В Международном олимпийском комитете приняли решение по российской фигуристке Валиевой
14.02.2022
Валиева допущена к личному турниру Олимпиады в Пекине


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Сегодня 5 декабря 2025: какой праздник и день в истории», то посмотрите больше в разделе Календарь на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 5 декабря 2025 в 06:00;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня в мире — День волонтеров. В Украине — День работников статистики и День почвоведа. 5 декабря в разные годы родились писатели Александр Олесь и Григор Тютюнник".