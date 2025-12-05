Сьогодні 5 грудня 2025: яке свято та день в історії

Сьогодні у світі – День волонтерів, в Україні – День працівників статистики та День ґрунтознавця. 5 грудня в різні роки народилися письменники Олександр Олесь та Григір Тютюнник. У 2017 році Міжнародний Олімпійський комітет заборонив збірній РФ брати участь в зимових Олімпійських іграх 2018 року через виявлену допінгову мафію державного рівня. У 1994-му підписали Будапештський меморандум. У 1766-му колишній морський офіцер Джеймс Крісті провів торги, котрі стали початком історії аукціону “Крістіз”. У 1560-му королем Франції став Карл IX. У 1484-му Папа Римський видав буллу, яка започаткувала полювання на відьом.

Свята та пам’ятні дати 5 грудня

В Україні 5 грудня – День працівників статистики та День ґрунтознавця.

У світі – Міжнародний день волонтерів в ім’я економічного та соціального розвитку та Всесвітній день ґрунтів.

Перша п’ятниця грудня – це День подяки бармену. У першу п’ятницю після Дня подяки відбувається Міжнародний фестиваль светрів.

Також сьогодні Міжнародний день ніндзя.

5 грудня в історії

5 грудня 1484 року Папа Римський Інокентій VIII видав буллу “Summis desiderantes affectibus” (“Всіма силами душі”), яка дала старт полюванню на відьом. Докладніше.

5 грудня 1560 року королем Франції став 10-річний Карл IX. Це сталося після смерті його старшого, 16-річного, брата Франциска II. Докладніше.

5 грудня 1766 року колишній моряк, офіцер Джеймс Крісті – старший провів аукціон у Лондоні, який започаткував історію аукціонного будинку “Крістіз” – одного з двох найвпливовіших у світі. Докладніше.

5 грудня 1878 року на Сумщині народився український письменник Олександр Олесь (Кандиба). Докладніше.

5 грудня 1931 року народився український письменник Григір Тютюнник. Докладніше.

5 грудня 1991 року незалежність України визнали Аргентина, Болгарія, Болівія, РФ та Хорватія.

5 грудня 1994 року Україна, Велика Британія, США та РФ підписали Будапештський меморандум. Докладніше.

5 грудня 2017 року Міжнародний Олімпійський комітет заборонив збірній РФ брати участь у зимових Олімпійських іграх – 2018 через зловживання допінгом на Олімпіаді 2014 року. Цьому передувало розслідування, яке протягом 17 місяців проводила Комісія під керівництвом колишнього президента Швейцарії Самуеля Шміда. Воно довело масштабні зловживання допінгом російськими спортсменами під час “домашньої” Олімпіади в Сочі. Щобільше – підтвердилося й існування таємної державної програми допінгу, до якої були залучені не лише олімпійський комітет та національне антидопінгове агентство, а й російський уряд та ФСБ. Скандальні подробиці цієї історії ретельно висвітлювали світові ЗМІ, про допінгову мафію у РФ знімали документальні стрічки.

“Висновки Звіту Шміда, як щодо фактичних, так і щодо правових аспектів, підтвердили системне маніпулювання антидопінговими правилами та системою в Росії через Методологію зникнення позитивного результату та під час зимових Олімпійських ігор у Сочі 2014 року, а також різні рівні адміністративної, правової та договірної відповідальності, що виникли внаслідок невиконання відповідних зобов’язань різних залучених суб’єктів”, – інформував МОК на своєму офіційному сайті.

Відповідно, МОК вжив жорстких заходів, а саме наказав негайно призупинити діяльність Олімпійського комітету РФ, заборонити участь в Олімпіаді російської збірної – під прапором та з гімном країни. Окремим російським спортсменам дозволили “за дотримання суворих умов” взяти участь у зимових Олімпійських іграх – під олімпійським прапором. Також в акредитації на Олімпіаду відмовили всім посадовим особам Міністерства спорту РФ, особисто міністра Мутко та його заступника відлучили “від будь-якої участі в усіх майбутніх Олімпійських іграх”. Санкції торкнулися інших спортивних чиновників РФ.

Церковне свято 5 грудня

5 грудня вшановують пам’ять преподобного Сави Освяченого. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо сніг 5 грудня почав танути – потепління буде й надалі.

Якщо дим з труби стелиться донизу, то буде негода.

Якщо в печі тріщать поліна – до холодної погоди.

Що не можна робити 5 грудня

Вагітним жінкам 5 грудня не можна мити голову.

Краще не планувати на цей день важливих справ.