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Когда дети занимались спортом, россияне ударили КАБами по Дергачам

Происшествия 17:24   02.05.2024
Оксана Якушко
Когда дети занимались спортом, россияне ударили КАБами по Дергачам

Попадания были в землю на территории предприятия. В результате удара КАБами вспыхнул пожар, сообщили в Нацполиции.

«2 мая около 16:00 оккупанты ударили предварительно КАБами по городу Дергачи Харьковского района. В спортивном клубе получили ранения шестеро детей. Четверо из них получили травмы средней тяжести, двое получили легкие телесные повреждения. Также травмировался 75-летний мужчина. От госпитализации отказался», – сообщили в Нацполиции.

Ранее сообщили о двух ударах КАБами по Дергачам.

Читайте также: Шестеро детей и пожилой мужчина ранены в результате удара КАБом по Дергачам

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 2 мая 2024 в 17:24;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Попадания были в землю на территории предприятия. В результате удара КАБами вспыхнул пожар, сообщили в Нацполиции.".