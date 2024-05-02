Когда дети занимались спортом, россияне ударили КАБами по Дергачам

Попадания были в землю на территории предприятия. В результате удара КАБами вспыхнул пожар, сообщили в Нацполиции.

«2 мая около 16:00 оккупанты ударили предварительно КАБами по городу Дергачи Харьковского района. В спортивном клубе получили ранения шестеро детей. Четверо из них получили травмы средней тяжести, двое получили легкие телесные повреждения. Также травмировался 75-летний мужчина. От госпитализации отказался», – сообщили в Нацполиции.

Ранее сообщили о двух ударах КАБами по Дергачам.

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