Когда дети занимались спортом, россияне ударили КАБами по Дергачам
Попадания были в землю на территории предприятия. В результате удара КАБами вспыхнул пожар, сообщили в Нацполиции.
«2 мая около 16:00 оккупанты ударили предварительно КАБами по городу Дергачи Харьковского района. В спортивном клубе получили ранения шестеро детей. Четверо из них получили травмы средней тяжести, двое получили легкие телесные повреждения. Также травмировался 75-летний мужчина. От госпитализации отказался», – сообщили в Нацполиции.
Ранее сообщили о двух ударах КАБами по Дергачам.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: діти, Дергачи, дети, КАБ, Нацполиция, поранені, Харьковская область;
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- • Дата публикации материала: 2 мая 2024 в 17:24;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Попадания были в землю на территории предприятия. В результате удара КАБами вспыхнул пожар, сообщили в Нацполиции.".