Шестеро детей и пожилой мужчина ранены в результате удара КАБом по Дергачам

По состоянию на данный момент в результате вражеских ударов КАБами по Дергачам семь человек получили ранения, шесть из них – дети, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Двое из детей получили легкие ранения конечностей, четверо – средней тяжести. Все пострадавшие госпитализированы. 75-летнему мужчине оказали помощь на месте», – рассказал Синегубов.

Ранее стало известно, что россияне нанесли два удара КАБами по Дергачам.