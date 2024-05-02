Шестеро детей и пожилой мужчина ранены в результате удара КАБом по Дергачам
По состоянию на данный момент в результате вражеских ударов КАБами по Дергачам семь человек получили ранения, шесть из них – дети, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Двое из детей получили легкие ранения конечностей, четверо – средней тяжести. Все пострадавшие госпитализированы. 75-летнему мужчине оказали помощь на месте», – рассказал Синегубов.
Ранее стало известно, что россияне нанесли два удара КАБами по Дергачам.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: діти, Дергачи, дети, КАБ, Олег Синегубов, поранені, харьковщина, хова;
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- • Дата публикации материала: 2 мая 2024 в 16:51;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на данный момент в результате вражеских ударов КАБами по Дергачам семь человек получили ранения, шесть из них – дети, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".