Шестеро дітей і літній чоловік поранені внаслідок удару КАБом по Дергачах

Станом зараз внаслідок ворожих ударів КАБами по Дергачах семеро людей отримали поранення, шестеро з них – діти, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Двоє з дітей отримали легкі поранення кінцівок, четверо – середньої тяжкості. Усі потерпілі госпіталізовані. 75-річному чоловіку надали допомогу на місці», – розповів Синєгубов.

Раніше стало відомо, що росіяни завдали двох ударів КАБами по Дергачах.