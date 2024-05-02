Шестеро дітей і літній чоловік поранені внаслідок удару КАБом по Дергачах
Станом зараз внаслідок ворожих ударів КАБами по Дергачах семеро людей отримали поранення, шестеро з них – діти, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
«Двоє з дітей отримали легкі поранення кінцівок, четверо – середньої тяжкості. Усі потерпілі госпіталізовані. 75-річному чоловіку надали допомогу на місці», – розповів Синєгубов.
Раніше стало відомо, що росіяни завдали двох ударів КАБами по Дергачах.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: діти, Дергачі, КАБ, Олег Синегубов, поранені, харківщина, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Травня 2024 в 16:51;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом зараз внаслідок ворожих ударів КАБами по Дергачах семеро людей отримали поранення, шестеро з них – діти, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".