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Шестеро дітей і літній чоловік поранені внаслідок удару КАБом по Дергачах

Події 16:51   02.05.2024
Оксана Якушко
Шестеро дітей і літній чоловік поранені внаслідок удару КАБом по Дергачах

Станом зараз внаслідок ворожих ударів КАБами по Дергачах семеро людей отримали поранення, шестеро з них – діти, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Двоє з дітей отримали легкі поранення кінцівок, четверо – середньої тяжкості. Усі потерпілі госпіталізовані. 75-річному чоловіку надали допомогу на місці», – розповів Синєгубов.

Раніше стало відомо, що росіяни завдали двох ударів КАБами по Дергачах.

Читайте також: Четверо дітей поранені – росіяни скинули два КАБи на Дергачі

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Травня 2024 в 16:51;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом зараз внаслідок ворожих ударів КАБами по Дергачах семеро людей отримали поранення, шестеро з них – діти, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".