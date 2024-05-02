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Четверо дітей поранені – росіяни скинули два КАБи на Дергачі

Події 16:30   02.05.2024
Оксана Якушко
Четверо дітей поранені – росіяни скинули два КАБи на Дергачі

Росіяни атакували КАБами Дергачі. 

Про це повідомив керівник МВА Вячеслав Задоренко.

«Окупанти завдали два удари КАБами по Дергачах. Інформація щодо руйнувань та постраждалих з’ясовується. Інформація про поранених та руйнування встановлюється», – розповів Задоренко.

«Окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі у Дергачах Харківського району. Попередньо, четверо постраждалих дітей. До відбою тривоги не покидайте укриттів, можливі повторні удари КАБами», – повідомив начальник ХОВА Олег Синегубов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Травня 2024 в 16:30;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни атакували КАБами Дергачі. ".