Четверо дітей поранені – росіяни скинули два КАБи на Дергачі
Росіяни атакували КАБами Дергачі.
Про це повідомив керівник МВА Вячеслав Задоренко.
«Окупанти завдали два удари КАБами по Дергачах. Інформація щодо руйнувань та постраждалих з’ясовується. Інформація про поранених та руйнування встановлюється», – розповів Задоренко.
«Окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі у Дергачах Харківського району. Попередньо, четверо постраждалих дітей. До відбою тривоги не покидайте укриттів, можливі повторні удари КАБами», – повідомив начальник ХОВА Олег Синегубов.
Читайте також: Росіяни б’ють по Дергачах: Синєгубов закликав бути в укриттях
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: Вячеслав Задоренко, діти, Дергачі, КАБ, Олег Синегубов, поранені, росіяни, хова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Четверо дітей поранені – росіяни скинули два КАБи на Дергачі»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 2 Травня 2024 в 16:30;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни атакували КАБами Дергачі. ".