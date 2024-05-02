Росіяни б’ють по Дергачах: Синєгубов закликав бути в укриттях

Начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко повідомив, що армія РФ завдає ударів по місту Дергачі на Харківщині.

Він закликав жителів бути в укриттях.

Бути в укриття жителів Харкова та області закликав голова ХОВА Олег Синєгубов.

Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попереджав про загрозу ударів КАБ.

До цього, у ПС ЗСУ попереджали про пуски КАБ у напрямку Харкова