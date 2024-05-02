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Росіяни б’ють по Дергачах: Синєгубов закликав бути в укриттях

Події 16:04   02.05.2024
Вікторія Яковенко
Росіяни б’ють по Дергачах: Синєгубов закликав бути в укриттях

Начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко повідомив, що армія РФ завдає ударів по місту Дергачі на Харківщині.

Він закликав жителів бути в укриттях.

Бути в укриття жителів Харкова та області закликав голова ХОВА Олег Синєгубов.

Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попереджав про загрозу ударів КАБ.

До цього, у ПС ЗСУ попереджали про пуски КАБ у напрямку Харкова

Автор: Вікторія Яковенко
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Росіяни б’ють по Дергачах: Синєгубов закликав бути в укриттях
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Травня 2024 в 16:04;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко повідомив, що армія РФ завдає ударів по місту Дергачі на Харківщині.".