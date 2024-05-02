Россияне бьют по Дергачам: Синегубов призвал быть в укрытиях
Начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко сообщил, что армия РФ наносит удары по городу Дергачи на Харьковщине.
Он призвал жителей находится в укрытиях.
Быть в укрытии жителей Харькова и области призвал глава ХОВА Олег Синегубов.
Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник предупреждал об угрозе ударов КАБ.
До этого в ВС ВСУ предупреждали о пусках КАБ в направлении Харькова.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Деергачи, КАБ, синегубов, удар, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 2 мая 2024 в 16:04;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко сообщил, что армия РФ наносит удары по городу Дергачи на Харьковщине.".