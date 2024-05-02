Россияне бьют по Дергачам: Синегубов призвал быть в укрытиях

Начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко сообщил, что армия РФ наносит удары по городу Дергачи на Харьковщине.

Он призвал жителей находится в укрытиях.

Быть в укрытии жителей Харькова и области призвал глава ХОВА Олег Синегубов.

Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник предупреждал об угрозе ударов КАБ.

До этого в ВС ВСУ предупреждали о пусках КАБ в направлении Харькова.