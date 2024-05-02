Четверо детей ранены — россияне сбросили два КАБа на Дергачи на Харьковщине

Россияне атаковали КАБами Дергачи.

Об этом сообщил руководитель ГВА Вячеслав Задоренко.

«Оккупанты нанесли два удара КАБами по Дергачам. Информация о разрушениях и пострадавших выясняется. Информация о раненых и разрушениях устанавливается», — рассказал Задоренко.

«Оккупанты ударили по гражданской инфраструктуре в Дергачах Харьковского района. Предварительно четверо пострадавших детей. До отбоя тревоги не покидайте укрытий, возможны повторные удары КАБами», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.