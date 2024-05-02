Четверо детей ранены — россияне сбросили два КАБа на Дергачи на Харьковщине
Россияне атаковали КАБами Дергачи.
Об этом сообщил руководитель ГВА Вячеслав Задоренко.
«Оккупанты нанесли два удара КАБами по Дергачам. Информация о разрушениях и пострадавших выясняется. Информация о раненых и разрушениях устанавливается», — рассказал Задоренко.
«Оккупанты ударили по гражданской инфраструктуре в Дергачах Харьковского района. Предварительно четверо пострадавших детей. До отбоя тревоги не покидайте укрытий, возможны повторные удары КАБами», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: Вячеслав Задоренко, діти, Дергачи, дети, КАБ, Олег Синегубов, поранені, россияне, хова;
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- • Дата публикации материала: 2 мая 2024 в 16:30;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне атаковали КАБами Дергачи. ".