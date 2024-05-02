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Четверо детей ранены — россияне сбросили два КАБа на Дергачи на Харьковщине

Происшествия 16:30   02.05.2024
Оксана Якушко
Четверо детей ранены — россияне сбросили два КАБа на Дергачи на Харьковщине

Россияне атаковали КАБами Дергачи. 

Об этом сообщил руководитель ГВА Вячеслав Задоренко.

«Оккупанты нанесли два удара КАБами по Дергачам. Информация о разрушениях и пострадавших выясняется. Информация о раненых и разрушениях устанавливается», — рассказал Задоренко.

«Оккупанты ударили по гражданской инфраструктуре в Дергачах Харьковского района. Предварительно четверо пострадавших детей. До отбоя тревоги не покидайте укрытий, возможны повторные удары КАБами», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Читайте также: Россияне бьют по Дергачам: Синегубов призвал быть в укрытиях

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 2 мая 2024 в 16:30;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне атаковали КАБами Дергачи. ".