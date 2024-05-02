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Коли діти займалися спортом, росіяни вдарили КАБами по Дергачах

Події 17:24   02.05.2024
Оксана Якушко
Коли діти займалися спортом, росіяни вдарили КАБами по Дергачах

Попадання були у землю біля підприємства. Внаслідок удару КАБами спалахнула пожежа, повідомили у Нацполіції.

«2 травня близько 16:00 окупанти вдарили попередньо КАБами по місту Дергачі Харківського району. В спортивному клубі отримали поранення шестеро дітей. Четверо з них мають травми середньої важкості, двоє отримали легкі тілесні ушкодження. Також травмувався 75-річний чоловік. Від госпіталізації відмовився», – повідомили в Нацполіції.

Раніше повідомили про два удари КАБами по Дергачах.

Читайте також: Шестеро дітей і літній чоловік поранені внаслідок удару КАБом по Дергачах

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Травня 2024 в 17:24;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Попадання були у землю біля підприємства. Внаслідок удару КАБами спалахнула пожежа, повідомили у Нацполіції.".