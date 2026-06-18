Новости Харькова – главное за 18 июня: как прошла ночь
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07:10
Летели БпЛА и баллистика: как прошла ночь
В 00:26 объявили тревогу в Харькове и области. Возникла угроза применения баллистики, предупредили в Воздушных силах ВСУ. Вскоре на севере региона появились ударные БпЛА, а в 01:46 – новые группы беспилотников. В 02:25 прозвучал отбой, но тихо было относительно недолго. Уже в 03:15 тревогу возобновили – вновь из-за угрозы ударов БпЛА, а также баллистики.
На этот раз тревога длилась до самого утра – в 06:11 дали отбой, а уже в 06:33 регион опять «покраснел». На Харьковщину опять полетели дроны. В 07:00 угроза пропала.
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- • Дата публикации материала: 18 июня 2026 в 07:10;