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Новости Харькова – главное за 18 июня: как прошла ночь

Общество 07:10   18.06.2026
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова – главное за 18 июня: как прошла ночь

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

07:10

Летели БпЛА и баллистика: как прошла ночь

В 00:26 объявили тревогу в Харькове и области. Возникла угроза применения баллистики, предупредили в Воздушных силах ВСУ. Вскоре на севере региона появились ударные БпЛА, а в 01:46 – новые группы беспилотников. В 02:25 прозвучал отбой, но тихо было относительно недолго. Уже в 03:15 тревогу возобновили – вновь из-за угрозы ударов БпЛА, а также баллистики.

На этот раз тревога длилась до самого утра – в 06:11 дали отбой, а уже в 06:33 регион опять «покраснел». На Харьковщину опять полетели дроны. В 07:00 угроза пропала.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 18 июня 2026 в 07:10;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".