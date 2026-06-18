На Изюмщине подорвался мужчина – подробности от ГСЧС

В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области рассказали детали подрыва мужчины на взрывоопасном предмете.

По данным спасателей, это произошло в селе Байрак Балаклейской громады Изюмского района. В результате взрыва неизвестного предмета пострадал мужчина.

«Харьковщина остается одной из самых заминированных областей Украины. Леса, поля, обочины дорог, заброшенные здания и даже подворья могут скрывать смертельную опасность», – пишут спасатели.

Также в ГСЧС напомнили правила безопасности: