На Изюмщине подорвался мужчина – подробности от ГСЧС
В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области рассказали детали подрыва мужчины на взрывоопасном предмете.
По данным спасателей, это произошло в селе Байрак Балаклейской громады Изюмского района. В результате взрыва неизвестного предмета пострадал мужчина.
«Харьковщина остается одной из самых заминированных областей Украины. Леса, поля, обочины дорог, заброшенные здания и даже подворья могут скрывать смертельную опасность», – пишут спасатели.
Также в ГСЧС напомнили правила безопасности:
- не заходите на непроверенные территории;
- не прикасайтесь к подозрительным предметам и не пытайтесь их перемещать;
- при обнаружении взрывоопасного или подозрительного предмета немедленно звоните по телефону 101 или 102.
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- Категории: Происшествия, Украина; Теги: ГСЧС, міни, мины, подорвался на мине, подрыв, разминирование, розмінування, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 18 июня 2026 в 11:42;