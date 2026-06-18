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На Изюмщине подорвался мужчина – подробности от ГСЧС

Происшествия 11:42   18.06.2026
Николь Костенко-Лагутина
На Изюмщине подорвался мужчина – подробности от ГСЧС

В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области рассказали детали подрыва мужчины на взрывоопасном предмете. 

По данным спасателей, это произошло в селе Байрак Балаклейской громады Изюмского района. В результате взрыва неизвестного предмета пострадал мужчина.

«Харьковщина остается одной из самых заминированных областей Украины. Леса, поля, обочины дорог, заброшенные здания и даже подворья могут скрывать смертельную опасность», – пишут спасатели.

Также в ГСЧС напомнили правила безопасности:

  • не заходите на непроверенные территории;
  • не прикасайтесь к подозрительным предметам и не пытайтесь их перемещать;
  • при обнаружении взрывоопасного или подозрительного предмета немедленно звоните по телефону 101 или 102.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 18 июня 2026 в 11:42;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области рассказали детали подрыва мужчины на взрывоопасном предмете. ".