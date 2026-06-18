На Ізюмщині підірвався чоловік – подробиці від ДСНС
У ГУ ДСНС України в Харківській області розповіли деталі підриву чоловіка на вибухонебезпечному предметі.
За даними рятувальників, це сталося у селі Байрак Балаклійської громади Ізюмського району. Внаслідок вибуху невідомого предмета постраждав чоловік.
“Харківщина залишається однією з найбільш замінованих областей України. Ліси, поля, узбіччя доріг, покинуті будівлі та навіть подвір’я можуть приховувати смертельну небезпеку”, – пишуть рятувальники.
Також у ДСНС нагадали правила безпеки:
- не заходьте на неперевірені території;
- не торкайтеся підозрілих предметів і не намагайтеся їх переміщувати;
- у разі виявлення вибухонебезпечного або підозрілого предмета негайно телефонуйте за номером 101 або 102.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Червня 2026 в 11:42;