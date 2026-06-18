Live

На Ізюмщині підірвався чоловік – подробиці від ДСНС

Події 11:42   18.06.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
На Ізюмщині підірвався чоловік – подробиці від ДСНС

У ГУ ДСНС України в Харківській області розповіли деталі підриву чоловіка на вибухонебезпечному предметі. 

За даними рятувальників, це сталося у селі Байрак Балаклійської громади Ізюмського району. Внаслідок вибуху невідомого предмета постраждав чоловік.

“Харківщина залишається однією з найбільш замінованих областей України. Ліси, поля, узбіччя доріг, покинуті будівлі та навіть подвір’я можуть приховувати смертельну небезпеку”, – пишуть рятувальники.

Також у ДСНС нагадали правила безпеки:

  • не заходьте на неперевірені території;
  • не торкайтеся підозрілих предметів і не намагайтеся їх переміщувати;
  • у разі виявлення вибухонебезпечного або підозрілого предмета негайно телефонуйте за номером 101 або 102.

Читайте також: Будинки на Дергачівщині атакують FPV-дрони (фото)

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Новини Харкова – головне за 18 червня: Москва в диму, підірвався чоловік
Новини Харкова – головне за 18 червня: Москва в диму, підірвався чоловік
18.06.2026, 11:51
Доми на Дергачівщині атакують FPV-дрони (фото)
Доми на Дергачівщині атакують FPV-дрони (фото)
18.06.2026, 11:10
Сьогодні 18 червня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 18 червня 2026: яке свято та день в історії
18.06.2026, 06:00
Куп’янщина під ударом: загинув пенсіонер, прилетіло по “швидкій”
Куп’янщина під ударом: загинув пенсіонер, прилетіло по “швидкій”
18.06.2026, 10:34
“Тепер це стабільність”: Москва в диму, горить НПЗ і доми (доповнено)
“Тепер це стабільність”: Москва в диму, горить НПЗ і доми (доповнено)
18.06.2026, 10:21
FPV-дрон ударив по Чугуївщині: загинула пенсіонерка, її чоловік поранений
FPV-дрон ударив по Чугуївщині: загинула пенсіонерка, її чоловік поранений
18.06.2026, 09:48

Новини за темою:

17.06.2026
Що горіло на Харківщині після обстрілів, розповіли у ДСНС
16.06.2026
Удар по рятувальниках у Харкові: шестеро ДСНСників у лікарні, подробиці НПУ
16.06.2026
Ранкова атака БпЛА на Харків: сталося кілька пожеж (фото)
15.06.2026
Нічна атака на Харків: імена загиблих рятувальників, стан постраждалих 📹
12.06.2026
Тракторист підірвався під час роботи в полі на Харківщині


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «На Ізюмщині підірвався чоловік – подробиці від ДСНС», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 18 Червня 2026 в 11:42;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ГУ ДСНС України в Харківській області розповіли деталі підриву чоловіка на вибухонебезпечному предметі. ".