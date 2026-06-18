На Ізюмщині підірвався чоловік – подробиці від ДСНС

У ГУ ДСНС України в Харківській області розповіли деталі підриву чоловіка на вибухонебезпечному предметі.

За даними рятувальників, це сталося у селі Байрак Балаклійської громади Ізюмського району. Внаслідок вибуху невідомого предмета постраждав чоловік.

“Харківщина залишається однією з найбільш замінованих областей України. Ліси, поля, узбіччя доріг, покинуті будівлі та навіть подвір’я можуть приховувати смертельну небезпеку”, – пишуть рятувальники.

Також у ДСНС нагадали правила безпеки: