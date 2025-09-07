Маленька дівчинка постраждала через обстріл росіян міста на Харківщині
Фото: ukrinform.ua
Росіяни близько 14.30 з мінометів обстріляли Куп’янськ, поранена 6-річна дівчинка, повідомляє Харківська обласна прокуратура.
Внаслідок ворожого обстрілу Куп’янський постраждала дитина – 6-річна дівчинка отримала поранення. Медики надають дитині всю необхідну допомогу.
Через ворожі обстріли пошкоджені житлові будинки.
Раніше Андрій Бесєдін, начальник Куп’янської МВА повідомив, що у Куп’янську на сьогодні перебувають понад 800 людей, переважно літніх. Примусову евакуацію сімей із дітьми із Куп’янська ХОВА оголосила ще 12 вересня 2024 року.
