Двох куп’янчан атакував FPV-дрон – Беседін

Події 19:00   07.09.2025
Оксана Якушко
Скільки людей залишаються під обстрілами у місті та громаді, розповів Андрій Бесєдін, начальник Куп’янської МВА в ефірі телемарафону.

«На жаль, Куп’янськ – фактично зона активних бойових дій. І FPV-дрони сьогодні знову здійснили черговий терористичний акт: двоє куп’янчан зазнали травм середнього ступеню важкості. Це чоловік і жінка, вони в клінічній лікарні, їм надають допомогу», – розповів Беседін.

За його словами, наразі в Куп’янську залишаються понад 800 людей. На території громади 1800 цивільних мешканців, які, на жаль, відмовляються виїжджати. Серед них є невеликий відсоток «ждунів», які чекають на Росію, але здебільшого в Куп’янську залишаються люди похилого віку, пенсіонери, маломобільні.

«Вони у нелюдських умовах, тому що будь-яка критична інфраструктура відсутня в місті, немає ані електрики, ані води, ані газопостачання. Соціальна інфраструктура повністю відсутня, не працюють магазини, аптеки, пошта. І що там можна тримати? Скоріше за все, це психологічне нерозуміння того, що буде завтра», – зазначив начальник Куп’янської МВА.

Автор: Оксана Якушко
