Двоих купянчан атаковал FPV-дрон – Беседин
Сколько человек остаются под обстрелами в городе и громаде, рассказал Андрей Беседин, начальник Купянской ГВА в эфире телемарафона.
«К сожалению, Купянск – фактически зона активных боевых действий. И FPV-дроны сегодня снова совершили очередной террористический акт: двое купянчан получили травмы средней степени тяжести. Это мужчина и женщина, они в клинической больнице, им оказывают помощь», – рассказал Беседин.
По его словам, в настоящее время в Купянске остаются более 800 человек. На территории громады — 1800 гражданских жителей, которые отказываются уезжать. Среди них есть небольшой процент «ждунов», но большей частью в Купянске остаются пожилые люди, пенсионеры, маломобильные.
«Они в бесчеловечных условиях, потому что какая-либо критическая инфраструктура отсутствует в городе, нет ни электричества, ни воды, ни газоснабжения. Социальная инфраструктура полностью отсутствует, не работают магазины, аптеки, почта. Что там можно держать? Скорее всего это психологическое непонимание того, что будет завтра», — отметил начальник Купянской МВА.
Читайте также: Новости Харькова — главное 7 сентября: где россияне атаковали
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: FPV-дрон, Андрей Беседин, купянск;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Двоих купянчан атаковал FPV-дрон – Беседин»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 7 сентября 2025 в 19:00;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сколько человек остаются под обстрелами в городе и громаде, рассказал Андрей Беседин, начальник Купянской ГВА в эфире телемарафона.".