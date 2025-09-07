Двоих купянчан атаковал FPV-дрон – Беседин

Сколько человек остаются под обстрелами в городе и громаде, рассказал Андрей Беседин, начальник Купянской ГВА в эфире телемарафона.

«К сожалению, Купянск – фактически зона активных боевых действий. И FPV-дроны сегодня снова совершили очередной террористический акт: двое купянчан получили травмы средней степени тяжести. Это мужчина и женщина, они в клинической больнице, им оказывают помощь», – рассказал Беседин.

По его словам, в настоящее время в Купянске остаются более 800 человек. На территории громады — 1800 гражданских жителей, которые отказываются уезжать. Среди них есть небольшой процент «ждунов», но большей частью в Купянске остаются пожилые люди, пенсионеры, маломобильные.

«Они в бесчеловечных условиях, потому что какая-либо критическая инфраструктура отсутствует в городе, нет ни электричества, ни воды, ни газоснабжения. Социальная инфраструктура полностью отсутствует, не работают магазины, аптеки, почта. Что там можно держать? Скорее всего это психологическое непонимание того, что будет завтра», — отметил начальник Купянской МВА.