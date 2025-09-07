Зіткнення мотоциклів: троє пішоходів постраждали у Харкові

Аварія сталася 7 вересня близько 17.50 у Харкові на автодорозі Київ-Харків-Довжанський, повідомила Нацполіція.

21-річний водій мотоцикла KTM 390 Adventure та 21-річний кермувальник мотоцикла Suzuki GSR їхали в одному напрямку та не витримали безпечний бічний інтервал. Через що обидва байки зіткнулися між собою та налетіли на швидкості на перехожих.

Внаслідок аварії травми та переломи отримали пішоходи: двоє чоловіків 18 і 32 років, жінка 34 років та керманич KTM 390 Adventure. Постраждалих ушпиталили.

Відео: Типове ХТЗ