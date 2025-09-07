Зіткнення мотоциклів: троє пішоходів постраждали у Харкові
Аварія сталася 7 вересня близько 17.50 у Харкові на автодорозі Київ-Харків-Довжанський, повідомила Нацполіція.
21-річний водій мотоцикла KTM 390 Adventure та 21-річний кермувальник мотоцикла Suzuki GSR їхали в одному напрямку та не витримали безпечний бічний інтервал. Через що обидва байки зіткнулися між собою та налетіли на швидкості на перехожих.
Внаслідок аварії травми та переломи отримали пішоходи: двоє чоловіків 18 і 32 років, жінка 34 років та керманич KTM 390 Adventure. Постраждалих ушпиталили.
Відео: Типове ХТЗ
Читайте також: Новини Харкова — головне 7 вересня: де росіяни атакували
Популярно
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Зіткнення мотоциклів: троє пішоходів постраждали у Харкові»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 7 Вересня 2025 в 20:45;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Аварія сталася 7 вересня близько 17.50 у Харкові на автодорозі Київ-Харків-Довжанський, повідомила Нацполіція.".