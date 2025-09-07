Live
  • Нд 07.09.2025
  • Харків  +23°С
  • USD 41.35
  • EUR 48.13

Зіткнення мотоциклів: троє пішоходів постраждали у Харкові

Події 20:45   07.09.2025
Оксана Якушко
Зіткнення мотоциклів: троє пішоходів постраждали у Харкові

Аварія сталася 7 вересня близько 17.50 у Харкові на автодорозі Київ-Харків-Довжанський, повідомила Нацполіція.

21-річний водій мотоцикла KTM 390 Adventure та 21-річний кермувальник мотоцикла Suzuki GSR їхали в одному напрямку та не витримали безпечний бічний інтервал. Через що обидва байки зіткнулися між собою та налетіли на швидкості на перехожих.

Внаслідок аварії травми та переломи отримали пішоходи: двоє чоловіків 18 і 32 років, жінка 34 років та керманич KTM 390 Adventure. Постраждалих ушпиталили.

Відео: Типове ХТЗ

Читайте також: Новини Харкова — головне 7 вересня: де росіяни атакували

Автор: Оксана Якушко
Популярно
“Кривавий місяць” зараз над Харковом – городяни спостерігають повне затемнення
“Кривавий місяць” зараз над Харковом – городяни спостерігають повне затемнення
07.09.2025, 21:46
Зіткнення мотоциклів: троє пішоходів постраждали у Харкові
Зіткнення мотоциклів: троє пішоходів постраждали у Харкові
07.09.2025, 20:45
Маленька дівчинка постраждала через обстріл росіян міста на Харківщині
Маленька дівчинка постраждала через обстріл росіян міста на Харківщині
07.09.2025, 21:20
Вдень можливі дощ і гроза. Прогноз погоди на 8 вересня у Харкові й області
Вдень можливі дощ і гроза. Прогноз погоди на 8 вересня у Харкові й області
07.09.2025, 19:50
П’ять боїв ідуть на півночі Харківщини – Генштаб
П’ять боїв ідуть на півночі Харківщини – Генштаб
07.09.2025, 16:12
«Очевидно, що РФ не хоче миру» – Свириденко показала будівлю Уряду зсередини
«Очевидно, що РФ не хоче миру» – Свириденко показала будівлю Уряду зсередини
07.09.2025, 17:39

Новини за темою:

11:20
Мчав на червоний, протаранив авто, а потім напився – ДТП у Харкові
09:35
Аварію на газопроводі в Харківському районі – ліквідували: коли з’явиться газ
09:25
Гнався на високій швидкості: у Харкові 22-річний хлопець на смерть збив жінку
17:37
Чоловік наїхав на велосипедиста та кинув його помирати на Харківщині
11:50
Врізалася в тролейбус і поїхала – де копи знайшли нетверезу водійку

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Зіткнення мотоциклів: троє пішоходів постраждали у Харкові»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 7 Вересня 2025 в 20:45;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Аварія сталася 7 вересня близько 17.50 у Харкові на автодорозі Київ-Харків-Довжанський, повідомила Нацполіція.".