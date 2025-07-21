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Атака «Шахедов» навредила транспорту в Харькове — Терехов о ситуации в городе

Происшествия 13:15   21.07.2025
Оксана Горун
Атака «Шахедов» навредила транспорту в Харькове — Терехов о ситуации в городе

Мэр Харькова сообщил о последствиях ночного налета «Шахедов», а также привел статистику обстрелов и данные о работе дифференцированной воздушной тревоги в городе за неделю.

«По поводу сегодняшней ночи. Рф снова нанесла удары по Киевскому району. Было выбито около 50 окон. Повреждения получили два жилых дома и два нежилых, дорожное покрытие, забор, трамвайные провода, опоры наружного освещения, предприятие. Основную часть разрушений коммунальщики уже устранили. Трамваи маршрутов 16 и 16А курсируют по графику с самого утра», — написал городской голова.

Он отметил, что минувшая неделя в Харькове прошла относительно спокойно. Было 18 ударов российскими дронами по трем районам: Немышлянскому, Шевченковскому и Киевскому. Наиболее масштабная атака произошла 15 июля, когда по городу за 14 минут прилетели 16 БпЛА.

«К счастью, все живы, один человек получил ранения. Обстрелы повредили транспортную инфраструктуру и объекты бизнеса», — отметил мэр.

статистика обстрелов 21 июля 2025

Продолжительность воздушных тревог в Харькове была на 33 часа (34%) меньше, чем в области благодаря дифференцированной системе.

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Напомним, в ночь на 21 июля россияне вновь били по Харькову. Всего насчитали 12 «прилетов», все – в Киевском районе города. По данным мэра Игоря Терехова, в результате ударов загорелось предприятие. Также из-за обстрелов повреждена многоэтажка. Информации о пострадавших нет. На подлете к городу сбили 15 «Шахедов».

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 21 июля 2025 в 13:15;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова сообщил о последствиях ночного налета «Шахедов», а также привел статистику обстрелов и данные о работе дифференцированной воздушной тревоги в городе за неделю".