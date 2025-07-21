Сьогодні 21 липня: яке свято та день в історії

21 липня 2009 року затримали убивцю Гонгадзе – Олексія Пукача. У 1992-му сторожовий корабель Чорноморського флоту СКР-112 підняв український прапор. У 1969-му людина вперше ступила на Місяць. У 1954-му підписали Женевську угоду, яка дала незалежність Лаосу та Камбоджі, а також закріпила розділ В’єтнаму. У 1906-му народилася українська поетка Олена Теліга. У 1542-му Папа Римський створив Конгрегацію, яка координувала дії інквізиції. У цей день у різні роки зазнали руйнацій два Чуда світу – Храм Артеміди в Ефесі та Александрійський маяк.

Свята та пам’ятні дати 21 липня

21 липня у світі – Всесвітній День “Обійміть своїх дітей” (відзначають у третій понеділок липня).

Також сьогодні: Міжнародний день нездорової їжі.

21 липня в історії

21 липня 356 року до нашої ери мешканець міста Ефес Герострат підпалив Храм Артеміди. Докладніше.

21 липня 365 року стався масштабний підводний землетрус у Греції з епіцентром біля острова Крит. Він призвів до тисячних жертв та численних руйнувань. Серед іншого частково зруйнувалося ще одне Чудо світу – Александрійський маяк. Докладніше.

21 липня 1542 року Папа Римський Павло III видав буллу Licet ab initio, якою заснував Конгрегацію доктрини віри. Докладніше.

21 липня 1906 року народилася українська поетка та членкиня ОУН Олена Теліга. Докладніше.

21 липня 1954 року підписали Женевську угоду. Вона завершила Першу індокитайську війну, надавши незалежність Камбоджі та Лаосу, а також створивши основи для подальшої руйнівної В’єтнамської війни. Докладніше.

21 липня 1969 року людина вперше ступила на Місяць. Першопроходцями стали американські астронавти Ніл Армстронг та Базз Олдрін.

21 липня 1992 року сторожовий корабель Чорноморського флоту СКР-112 відмовився ставати російським. Екіпаж підняв український прапор – і судно вирушило із севастопольської бухти Донузлав до Одеси. Діставшись туди, корабель став першим у Військово-морських силах України. Цим подіям передувала значна напруженість між Росією та Україною щодо розділу Чорноморського флоту. Моряки в Криму частково складали українську присягу. Так зробив і екіпаж СКР-112 ще 26 січня 1992 року. При цьому командування Чорноморського флоту, яке виконувало вказівки з Москви, тиснуло на моряків. Зокрема, вимагали, щоби подав у відставку командир СКР-112 капітан-лейтенант Сергій Настенко. А за тиждень до знаменитого переходу від командування штабу бригади усунули капітана другого рангу Миколу Жибарєва. І саме ці два офіцери ініціювали подальші події. 21 липня Микола Жибарєв піднявся на палубу катера СКР-112 та взяв командування на себе як старший за званням.

Разом із Настенком вони вирішили здійснити перехід корабля до Одеси, щоб привернути увагу до положення моряків, які склали присягу Україні. Тому корабель із 80 членами екіпажу на борту підняв український прапор і почав виходити з Донузлава о 8-й ранку. На виході його почали переслідувати інші кораблі Чорноморського флоту, росіяни підняли навіть морську авіацію. По радіозв’язку Жибарєв повідомив своєму колишньому командуванню: “Я йду під державним прапором України в її територіальних водах і прямую до українського порту Одеса. На провокації відповідати не буду, але готовий себе захищати”. Погрозлива ситуація все ж таки не вибухнула. Назустріч СКР-112 з Одеси вислали два прикордонні катери та гідролітак – і проросійські сили Чорноморського флоту припинили переслідування. Увечері катер прибув до Одеси. Там екіпаж вітали як героїв. Сергій Настенко після цієї історії став командиром фрегата “Гетьман Сагайдачний”. Під його керівництвом корабель здійснив перший в історії українського флоту трансатлантичний похід. Микола Жибарєв дістався звання контрадмірала, очолював управління Морської охорони Державної прикордонної служби України.

21 липня 2009 року в одному із сіл Чуднівського району Житомирської області працівники СБУ та ГПУ затримали Олексія Пукача – виконавця вбивства журналіста Георгія Гонгадзе. З’ясувалося, що поки його розшукували усі силовики України, Пукач жив у селі та займався сільським господарством.

Церковне свято 21 липня

21 липня вшановують пам’ять пророка Єзекиїля. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо бджоли стали злішими та частіше жалять, то спека посилиться.

Яка погода 21 липня, такою вона буде на початку серпня.

Якщо листя винограду скручуються в трубочку, то буде сильна спека.

Що не можна робити 21 липня

Категорично заборонено обманювати.

Не варто їсти сирі яблука.